Arturo Vidal tiene en vilo a la selección chilena: espera por Conmebol

Faltan tres semanas para retomar las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Catar 2022, que entra en su fase final para conocer los equipos clasificados y el cupo al repechaje.



En la selección chilena esperan los partidos contra Argentina de local, el 27 de enero en Calama; y la visita a Bolivia en La Paz, el 1 de febrero.



Y si hay algo que tiene en vilo a Chile y a su técnico Martín Lasarte, es saber sobre la situación real y el futuro de Arturo Vidal, uno de sus referentes.



El ‘Rey Arturo’ salió expulsado en el último partido de Chile en 2021, que perdió el seleccionado austral 0-2 contra Ecuador, al pegar una brutal patada a un rival.



Mientras tanto, Chile 🇨🇱 pierde con Ecuador y se queda con uno menos por esta expulsión de Arturo Vidal...pic.twitter.com/io0ssIutWQ — Zona 10 (@ZonaDiez_OK) November 17, 2021

La expulsión directa suspendió automáticamente a Vidal para el partido contra Argentina, pero la duda es si Arturo podrá jugar contra Bolivia.



A tres semanas de las Eliminatorias, la Conmebol no ha confirmado la gravedad de la suspensión de Vidal, y no ha dado respuesta a la ANFP, que había anunciado una apelación para evitar un castigo muy fuerte.



Así, se espera que se conozca la sanción a Vidal, para saber si puede ser el referente para el partido en La Paz, o simplemente no es convocado para la doble fecha de Eliminatorias.