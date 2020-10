Cuatro nuevos en lista de Selección: ¿cómo llegan? ¿qué aportarán?

Las complicaciones propias del coronavirus covid-19 no son exclusivas de Colombia, pero sí que la han golpeado con especial intensidad en estos días previos al inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Tres jugadores fueron excluidos de la primera convocatoria del técnico Carlos Queiroz por sospecha del virus, lo que es estrictamente controlado en todas las selecciones. Para completar, el infortunio de la lesión borró un nombre más y obligó a un llamado de urgencia.



Así las cosas, hay al menos cuatro nombres nuevos entre quienes desde la noche de este lunes están reunidos en Barranquilla, sede del partido contra Venezuela, este 9 de octubre. ¿Quiénes son? ¿Por qué se ganaron el llamado aunque fuera por una contingencia? ¿Qué pueden aportar? Repasamos las novedades:



Eder Chaux por David Ospina



¡Casi nada! El arquero titular de Colombia se vio afectado por los positivos de dos de sus compañeros en Napoli y no pudo viajar a Colombia para el inicio de las eliminatorias. Un cambio muy complejo, teniendo en cuenta que lleva 36 partidos en fase clasificatoria siendo el hombre fijo y que ninguno de los convocados, que esta vez eran cuatro arqueros, ha tenido experiencia en esta instancia.



Y su reemplazo, según el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) es Eder Chaux, quien llega con 12 partidos en la temporada con el América de Cali, aunque dicho sea de paso, los últimos han acabado costándole el puesto con el venezolano Graterol. Chaux partió como inicialista en Liga y jugó los dos partidos de Supercopa (derrota contra Junior) y tres de Copa Libertadores. EL último, contra Inter de Brasil, que se perdió sobre la hora 4-3, fue para él un juego desafortunado.



Lo previsible es que, en Barranquilla, este viernes, el titular sea el más experimentado de la lista, Camilo Vargas, quien tiene encima dos Mundiales. Incluso Álvaro Montero, dueño de la confianza del DT, podría sorprender. Chaux tiene pocas opciones y, como explicaron expertos en FUTBOLRED; llegaría porque tiene proceso con Queiroz y por una razón de metodología de entrenamiento. A sus 28 años, no es tan promesa como Montero o Quintana.



Víctor Cantillo por Matheus



La cuarentena obligatoria de Matheus Uribe en Portugal, por el positivo de covid-19 de una personas con la que tuvo contacto, lo sacó de la convocatoria a Selección Colombia. Una pena por él, pues venía en buen momento con Porto y con ganas de revancha.



Pero esa mala nueva le abrió las puertas a Victor Cantillo, el hombre de Corinthians, campeón con del Junior inspirado de Comesaña y quien tiene tal vez el mejor registro de partidos en toda esta accidentada temporada: 24 partidos jugados, contando dos de Copa Libertadores 'post-confinamiento'.



Con 26 años, Cantillo tiene memoria de Selección, un detalle muy valorado por el entrenador, y además es un jugador con recuperación, como auxilio de Barrios, pero también con salida e inclusive remate de media distancia.



Jhon Córdoba por Luis Díaz



La mala fortuna sacó también de la lista a un jugador que es la 'debilidad' del técnico Queiroz: Luis Díaz. El hombre de Porto, igual que Uribe, tuvo contacto con una persona que di positivo a los controles de covid-19 y se quedó fuera por la orden de aislamiento.



Gracias a eso llega un jugador pedido por muchos: Jhon Córdoba, nuevo jugador del Hertha, y quien en esta temporada de Bundesliga ya ha jugado 3 partidos y ha marcado dos goles, el último nada menos que a Bayern Múnich.



Córdoba, 27 años, 1,88 de estatura y de perfil diestro, es una alternativa en ataque aunque es un 9 puro, demarcación que ya está cubierta con Duván Zapata, Alfredo Morelos y Falcao. Lo bueno es que ha esperado con paciencia el llamado, que sabrá improvisarse como extremo, si así se lo piden, salir del área, cuidar la espalda de James... al son que le toquen baila. ¿Saldrá bien el ensayo? Esa es otra discusión.



Santiago Arias por Yairo Moreno



No fue la pandemia sino una inoportuna lesión, justo la noche en la que se anunciaba su convocatoria a la Selección Colombia, lo que sacó de la lista a Yairo Moreno, otro jugador del gusto total del DT portugués.



Y llegó un habitual, un nombre que sorpresivamente no estuvo en pasado viernes entre los 24, pero que tiene 3 Copas América y dos Mundiales de mayores encima: Santiago Arias. El lateral derecho apenas ha jugado un partido con su nuevo equipo, Bayer Leverkusen (1-1 contra Stuttgart) y está apenas aterrizando en una Liga nueva, con otro idioma y con mucho por aprender.



Arias no estuvo ahora, aunque sí estuvo antes, por un tema de continuidad: en toda la temporada pasada apenas jugó 16 partidos, la mayoría ratitos, pues en el Atlético de Madrid era el plan C y eso, según su interpretación, le estaba jugando en contra también para llegar a la Selección. Todo se sumó para decidir el cambio a la Bundesliga, donde espera recuperar el protagonismo que lo hizo inamovible en Rusia 2018.