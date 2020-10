¿Sin Ospina en Eliminatorias? Escalofriante dato del arco de Colombia

Este fin de semana se prendieron las alarmas en la Selección Colombia: el Napoli presentó casos de covid-19 y corrió el rumor en Italia que los futbolistas deben estar en aislamiento, lo que impediría que David Ospina viaje a Barranquilla para el primer juego de las Eliminatorias a Qatar 2022, contra Venezuela (9 de octubre); y obviamente se perdería también el juego contra Chile (13 de octubre).



Pensar en el hecho de que Ospina no esté en el arco de Colombia les causa escalofríos a muchos, pues el antioqueño, de 32 años, ha sido el amo y señor de la portería tricolor. Sin embargo, en cualquier situación que necesite Carlos Queiroz, convocó a hombres como Camilo Vargas, Álvaro Montero y Aldair Quintana, para cubrir el puesto de portero y estar en un eventual compromiso de Eliminatorias.



Aunque ninguno de los suplentes de Ospina, tienen experiencia en juegos clasificatorios. La verdad es que David no les ha dejado tocar el arco en partidos rumbo a las Copas del Mundo desde hace mucho tiempo. Así, el ‘1’ de la Selección lleva 36 partidos consecutivos de Eliminatorias como titular.



Y es que hay un escalofriante dato de Ospina y la Selección: los últimos arqueros que atajaron en Eliminatorias antes de David, ¡están retirados! El último que pudo ‘oler’ ese arco fue Agustín Julio, el 9 de septiembre de 2009, en la derrota colombiana 3-1 contra Uruguay.



Los otros dos porteros que atajaron en Eliminatorias, antes de la irrupción de Ospina, fueron Faryd Mondragón, hoy comentarista, y Miguel Calero (QEPD).



Justamente el próximo 10 de octubre, un día después del duelo Colombia vs. Venezuela, David Ospina cumplirá once años de no soltar la titular en Eliminatorias, pues en esa fecha, en 2009, jugó contra Chile y no ha parado de atajar en las clasificatorias suramericanas.