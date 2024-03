¿Alguien pensó en James? 'Es importante no recargar ese berraco sóleo'

James Rodríguez fue uno de los jugadores más destacados en la gira amistosa contra España (1-0) y Rumania (3-2), que dejó clara su autoridad, su jerarquía y su liderazgo en el grupo.

Contra los españoles fue la clave de la recuperación en un duelo que venía complicado y contra los rumanos se le vio muy comprometido incluso en tareas de marca.



Pero lo que más llamó la atención fue su impactante estado físico, sobre el cual había dudas por las declaraciones de su entrenador en Sao Paulo, quien ha dicho que espera que se pongo a tono con el resto de sus compañeros y no le ha dado mayor continuidad.



James jugó todo el segundo tiempo en Londres y 73 minutos en Madrid y se afianzó en su rol de capitán y líder, aunque para algunos pudo ser un riesgo innecesario no solo en la selección nacional sino en su equipo en Brasil, donde usualmente ha sido criticado por no exhibir el mismo nivel que muestra al mando de Lorenzo.



El primero en expresar su preocupación por ese esfuerzo del 10 fue Óscar Córdoba en ESPN: "A James ¿para qué lo voy a poner? Ya todos sabemos lo que puede hacer, lo tienes ahorita y en la Copa América, aquí lo importante es no recargarle ese berraco sóleo", comentó el ex portero de Selección.



"Contra Uruguay y Brasil fue de los mejores", añadió, para fortalecer su convicción de que no había necesidad de arriesgarlo. Infortunadamente no le hizo caso Lorenzo, para quien darle continuidad al 10 era perentorio, precisamente por la poca continuidad que ha tenido en el fútbol brasileño.