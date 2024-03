¿Alguien más apoya a Faryd? 'Para mí son David y Camilo el 1 y el 2'

La Selección Colombia venció 3-2 a Rumania en un partido muy completo, que no se arruinó por los dos goles al cierre, y que dejó la sensación de que el equipo puede asumir protagonismo y no sufrir los partidos desde el pitazo inicial.

La victoria dejó buenas sensaciones en todas las líneas pero muchos también desearon ver a algunos de los convocados para saber qué pueden ofrecer en una hipotética convocatoria para la Copa América.

​Lo que llamó la atención fue el pedido que hiciera un ex Selección Colombia por un jugador al que muy pocos habían extrañado: David Ospina.



A pesar de todo lo que le ha ofrecido al equipo nacional, el momento del veterano portero no es bueno en su club Al-Nassr y su falta de competencia de más de un año, por culpa de una lesión, le pasó factura incluso en el equipo nacional, que integró en la convocatoria de diciembre pasado para los amistosos en Estados Unidos.



Sin embargo su colega y amigo Faryd Mondragón, ahora en una faceta de analista, lo extrañó en los amistosos contra España y Rumania: "Yo le hubiera dado minutos a David (Ospina), estoy triste, no sé si se resintió en el entrenamiento o qué pasó. Para mí son Camilo (Vargas) y David el 1 y el 2 y el tercero lo disputarán entre Montero, Mier, Marmolejo, cualquiera", dijo en Planeta fútbol de Win Sports.



"Pero ver calentar a Montero cuando se lastimó Camilo digo qué pasa. No porque lo adore como mi hermano, sino por su trayectoria. No necesita jugar bien en su club para jugar en Selección porque ya ha demostrado su jerarquía. Pero el momento de Montero no es el mejor ni el de Millonarios", dijo sobre ese momento en que las cámaras mostraron al guajiro calentando.



"Yo hubiera puesto a David al menos minutos, una cosa es el entrenamiento y otra la competencia especialmente con la tricolor. En el club hay revancha cada tres días, con la camiseta de la Selección, dirá la etiqueta que pesa lo mismo que otras pero todos sabemos que es más pesada", concluyó.