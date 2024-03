Zanahoria y garrote a Colombia y al DT: 'La felicidad no es completa'

la Selección Colombia venció a Rumania 3-2, nuevamente hubo niveles de rendimiento muy altos y la ilusión sigue a tope de cara a la Copa América.

Sin embargo, no todo son flores en el día después de una presentación sólida, que si bien tuvo picos altos, también dejó para los críticos algunas preguntas incómodas.



Primero los halagos: "El mejor primer tiempo de Colombia al punto q es la primera vez q se logran marcar 2 goles en la era Lorenzo pero además el de mayor equilibrio, ordenado y apuntando a un bloque sólido aparte de amenazante con la pelota. Salida por derecha con un Mujica imperial y un Diaz por encima de todos y todo. Arias como interior por izquierda en 1-2 en el medio como rueda de auxilio", empezó diciendo Carlos Antonio Vélez en sus redes sociales.



"Córdoba, por fin con una oportunidad seria, anotando y jugando para el equipo desde la derecha y James de falso nueve. Ríos interior por derecha socio de Muñoz más la seguridad de los del fondo. Excelente", añadió el analista.

Y entonces, el garrote para el técnico Néstor Lorenzo: "Pero no todo es dulzura. Se demoraron los cambios. Asprilla debió entrar antes, Lerma muy cansado no fue reemplazado y sobre una hora de juego el cansancio se noto. Por eso ellos marcaron sus dos goles. La felicidad no es completa", criticó.



Para él ahora ya no hay derecho a excusas: "Pero lo que si está claro es que con los jugadores que tenemos es imperdonable jugar mal y no estar en la final de la Copa. Muy bueno esta vez lo del comienzo pero ahora se falla al final. Habrá q hacerlo redondo algún día ojalá pronto!", concluyó.