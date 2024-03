¿Que los amistosos no suman? Lo que ganaría Colombia en ranking FIFA

Mucho se dice que no hay campeones mundiales de amistosos, que los puntos que se ganan en esos juegos preparatorios no van a ninguna tabla y que, más allá de ganar tiempo de trabajo en una selección, que dispone siempre de pocos días, no hay mayor beneficio.

Nada más inexacto. Los puntos que se ganan en los amistosos sí que van a una tabla, concretamente al ranking FIFA, que es la medida para decidir cabezas de serie en las competencias oficiales.



Por eso las victorias de la Selección Colombia contra España (1-0) y Rumania (3-2) sí que van a tener un peso pues, según el adelanto del sitio footranking.com, que da a conocer con bastante precisión las novedades del ranking de la FIFA, habrá buenas noticias.



Dice la fuente, que coincide con el estadígrafo Misterchip, que el equipo de Néstor Lorenzo ganará al menos dos posiciones después de la gira por Europa, que dio las mejores sensaciones de cara a la Copa América. De esta manera, pasaría del puesto 14 al 12.



Así quedaría entonces la nueva clasificación:



1. Argentina

2. Francia

3. Bélgica

4. Inglaterra

5. Brasil

6. Países Bajos

7. Portugal

8. España

9. Italia

10. Croacia

11. Estados Unidos

12. Colombia

13. Marruecos

14. México

15. Uruguay