¿'Contentillo' a Bogotá? Modifican sede de partido de Copa América

La Conmebol reculó... parcialmente. Después de anunciar las sedes, fechas y horarios de la Copa América 2021 y del malestar que causó que Bogotá no tuviera ningún partido de Colombia en la primera fase, hizo un cambio de sede que suena a consuelo.

A manera de compensación, el ente rector del fútbol suramericano compensó a la capital con un juego aunque no significa, necesariamente, que se pueda ver al equipo de Reinaldo Rueda en El Campín.



El anuncio oficial fue: "Modificar la sede del partido que por lo cuartos de final deben disputar los equipos 1b vs 4A inicialmente prevista para la ciudad de Barranquilla siendo la ciudad de Bogotá la nueva sede de ese partido".



Significa que el mejor equipo de la zona norte, que se juega en Colombia pero donde también está el campeón Brasil, va a medirse en Bogotá al cuarto de la zona sur, que se disputa en Argentina.



Si el dueño de casa se impone como primero, la capital tendrá a la selección nacional en sus predios. Pero si el gran favorito de la zona se impone, serán ellos los que llegarán a la ciudad.



La capital logra una pequeña victoria, pero esa sensación de no tener un partido de Colombia garantizado sigue generando incomodidad.