El último recuerdo feliz de Colombia contra Uruguay en un Preolímpico

Colombia enfrenta a Uruguay este domingo, en el cierre del Preolímpico 2020, con la imperiosa necesidad de una victoria.

La selección nacional se comprometió con la derrota frente a Argentina (2-1) en su aspiración a lograr uno de los dos cupos a la cita de Tokio 2020 y ahora debe ganar y además esperar un resultado favorable en el duelo entre Argentina y Brasil, que se disputará a segunda hora en Bucaramanga.



Es todo cuesta arriba para el equipo de Arturo Reyes, que debe buscar fuentes de motivación para hacer una buena última presentación en el torneo Sub 23.



¿De dónde echar mano? ¿Por qué no de Faustino Asprilla, de Iván Rene Valenciano, Víctor Aristizábal, de Calero, 'Carepa' Gaviria o Harold Lozano?



Fueron ellos los últimos que se midieron a Uruguay en una fase final de un Preolímpico.



La memoria lleva al 12 de febrero de 1992, al Preolímpico Sub 23 de Paraguay, cuando Colombia firmó nada menos que su primera clasificación al torneo de fútbol de unos Juegos Olímpicos.



La alineación de aquella memorable fecha era de lujo: Miguel Calero en el arco; José Fernando Santa, Jorge Bermúdez, Geovanis Cassiani y Diego León Osorio en defensa; Harold Lozano, Herman Gaviria, Gustavo Restrepo, Víctor Hugo Aristizábal más adelante y en punta Iván René Valenciano y Faustino Asprilla



Ese día, el técnico Hernán Darío Gómez le daría minutos a Víctor Pacheco (67) y John Wilmar Pérez (58) en el estadio Defensores del Chaco.



Sería una total exhibición de Asprilla, quien abrió la cuenta tras una de sus acostumbradas cabalgatas a los 32 minutos, y luego, a los 54, repitió la dosis en otra definición letal. 'Pachequito', a los 58, redondearía el 3-0 final.



Después de aquella noche redonda, Colombia caería contra Paraguay 1-0 y empataría 1-1 contra Ecuador, para terminar segunda del torneo y sellar su cupo a las justas de Barcelona.



¿Moraleja? Sí se puede. Es cuestión de creer, luchar y mirar hacia adelante. ¡Que no falte actitud, Colombia!