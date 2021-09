Rueda ya piensa en Chile: el rompecabezas con la pareja de centrales

Tras empatar con Bolivia y Paraguay en las dos primeras salidas de la triple jornada de Eliminatorias, la Selección Colombia está obligada a conseguir un triunfo en Barranquilla, este jueves, cuando se mida con la Selección de Chile, también necesitada.

Se espera que Reinaldo Rueda forme un equipo de gala para el partido crucial en el Metropolitano; sin embargo, a cuatro días el encuentro, tiene un gran rompecabezas, el cual deberá armar en el menor tiempo posible.



La preocupación del estratega vallecaucano pasa por la defensa, y es que no tendrá a Dávinson Sánchez, referente en la posición, que debe cumplir con una fecha de suspensión y viajar de inmediato a Inglaterra.



Si bien Dávinson no la pasa bien a nivel individual con la Tricolor, su presencia en el once inicial es casi que fija con el DT, por lo que suplir su ausencia será un buen tema para analizar.



Central con perfil derecho



Stefan Medina, Carlos Cuesta y Andrés Llinás son las variantes que cumplen con el perfil para reemplazar a Sánchez en el once inicial. De hecho, Medina es quien gana el pulso entre los tres señalados, pues conoce a la perfección la posición y tiene experiencia en el equipo nacional. Cuesta podría ser otro candidato por su buen presente en Genk. Tiene la confianza del DT.



Central con perfil cambiado

​

​Una de las opciones que tendría Rueda es jugar con dos centrales con perfil izquierdo, con Óscar Murillo afianzado en las posición, podría ser William Tesillo el acompañante en la titular, pues es una posición que conoce muy bien y le ha dado frutos en México. De lateral izquierdo podría jugar Yairo Moreno.