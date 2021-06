¡Sin complejos! Colombia va por Argentina para enderezar rumbo a Catar

Colombia buscará mantener el ímpetu mostrado en el debut del seleccionador Reinaldo Rueda, un triunfo por 0-3 en Lima contra Perú, cuando reciba el martes en Barranquilla a Argentina, que tendrá varios refuerzos de lujo con respecto al partido que igualó 1-1 con Chile el jueves pasado.

El juego de la octava jornada de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial de Catar se disputará en el estadio Metropolitano y tendrá además la presencia de unos 10.000 aficionados pese a que Colombia aún no sale del tercer pico de la covid-19.



Igualmente fueron convocadas manifestaciones en las cercanías del escenario deportivo en rechazo a que se juegue allí el partido en medio de la crisis social que vive el país y que comenzó el pasado 28 de abril con multitudinarias protestas contra el Gobierno del presidente colombiano, Iván Duque.



Para este encuentro entre los dos equipos que en un principio iban a organizar la Copa América, se prevé que Rueda repita el once con el que ganó en Lima. "Perú nos sirvió para entrar en contexto de lo que debemos hacer y de seguir adelante. Son muchas cosas las que se deben mejorar y uno de los grandes puntos es ser más constantes en nuestro juego", expresó el central Davinson Sánchez, del Tottenham Hotspur.



Como en Lima, en la titular no aparecerán los creativos James Rodríguez y Juan Quintero, quienes fueron desconvocados por lesión y por problemas para salir de China, respectivamente, mientras que se espera que estén en el banquillo Jaminton Campaz, juvenil del Deportes Tolima, y Edwin Cardona, del Boca Juniors.



Quienes sí aparecerán son Sánchez y Yerry Mina, la dupla de centrales que se consolidó desde hace más de tres años en la selección cafetera; el centrocampista Juan Guillermo Cuadrado, figura del Juventus, y los delanteros Duván Zapata y Luis Fernando Muriel, de buen rendimiento en el Atalanta italiano.



Colombia buscará además romper una racha de 13 años y medio sin vencer a Argentina por las eliminatorias, pues la última vez que ganó fue 2-1 en Barranquilla el 21 de noviembre de 2007 en el camino al Mundial de Sudáfrica 2010.



Desde entonces ambos equipos disputaron cinco encuentros, de los cuales la Albiceleste ganó cuatro e igualaron uno.

Así llega el rival



Por su parte, el equipo de Lionel Scaloni llegó el domingo a Barranquilla con dos refuerzos de lujo para este partido: el lateral derecho Gonzalo Montiel y el goleador Sergio 'Kun' Aguero, que se perdieron el encuentro contra Chile por haber resultado positivos para la covid-19.



También reaparece en la convocatoria el central Nicolás Otamendi, del Benfica, quien puede ser de la partida junto a la revelación de la defensa argentina: Cristian 'Cuti' Romero, que actualmente juega en el Atalanta, conoce a los delanteros colombianos y fue figura en su debut con la Albiceleste ante Chile.



Aunque 'el Kun' regresa, se prevé que la delantera la conformen Lautaro Martínez y Lionel Messi, de rendimiento pletórico ante La Roja, acompañados por Ángel Di María.



No obstante, no todas son buenas noticias para Scaloni, quien debió prescindir del portero Franco Armani para este partido también porque su prueba de covid-19 sigue siendo positiva. En su lugar volverá a aparecer Emiliano Martínez, guardameta del Aston Villa.



Argentina es segunda con 11 puntos, a cuatro del líder Brasil, mientras que Colombia se ubica en el sexto lugar con siete unidades, las mismas que Paraguay que es cuarta y en este momento se ubica en uno de los puestos que otorga un cupo directo al Mundial de Catar.

Alineaciones probables



Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Matheus Uribe, Gustavo Cuéllar, Juan Guillermo Cuadrado; Luis Díaz, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Seleccionador: Reinaldo Rueda.



Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di Maria, Lionel Messi y Lautaro Martínez. Seleccionador: Lionel Scaloni.



Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla.

Hora: 6:00 p.m.