¡No más, por favor! La etiqueta que no le gusta para nada a Muriel

En el previo del partido Colombia vs. Venezuela, uno de los jugadores que habló fue Luis Fernando Muriel. El delantero atlanticense es uno de los opcionados para ser titular en este inicio de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.

Allí, a Muriel le consultaron sobre diferentes temas deportivos, pues la temporada 2019-2020 fue muy fructífera para él en goles, a pesar de ser suplente en muchos partidos, y actualmente ha jugado como titular con un gran desempeño.

En la rueda de prensa, a Muriel le hicieron este comentario-pregunta “ser el mejor suplente del mundo, con todos los goles que hace, con todo lo que está haciendo, la gente está a la expectativa de que esos goles se vean reflejados en este partido, ¿Su pensamiento está en arrancar de titular?.

Sin embargo, el delantero del Atalanta respondió así: “Esa etiqueta no me gusta mucho. En el último periodo después de la pandemia al no contar con jugadores como Ilicic y otros jugadores que nos hicieron falta, el entrenador habló conmigo siempre recalcándome que iba a ser importante entrando con los partidos arrancados. Por la falta de jugadores revulsivos el papel iba a ser fundamental desde ahí. Este año las cosas cambiaron muchísimo y tenemos una plantilla más amplia y eso me ha ayudado también a tener más minutos. De tres partidos llevo dos de titular y esa etiqueta no es que me guste mucho, pero siempre me mentalicé a aportar al equipo, sea desde el inicio o entrando y mi pensamiento es ser titular".

En ese sentido continúo hablando de la Selección Colombia: “Cuando uno viene a la Selección y viene en un gran momento como en el que vengo, mis ganas y mi deseo es aguantar de titular y aportar, lo que hago en el club, ahora en la Selección".