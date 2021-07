Lunar de Colombia en Copa América es el ataque: opciones contra Perú

Solo queda un partido. Y puede ser la última oportunidad para que los titulares de cara a las Eliminatorias a Catar 2022 (en septiembre) tenga rodaje, o un último laboratorio de pruebas.

Este viernes (7:00 p.m.) disputará el partido por el tercer lugar de la Copa América contra Perú y es de esperar que se corrija el más notorio problema de los 8 partidos que ya tiene la era Reinaldo Rueda: la definición.



Sea cual sea la prioridad del entrenador, quien difícilmente correrá riesgos contra un rival que ya le ganó en la primera fase (1-2), este viernes lo que hay es una última ocasión para buscar alternativas en un equipo que no es abundante en generación ofensiva, pero que cuando crea las opciones tampoco tiene a un hombre fino que las capitalice, excepto Luis Díaz.



Colombia marcó, en todo el torneo, 4 goles: 2 del guajiro (de gran factura), uno de Edwin Cardona y uno de Miguel Borja, de penalti. Poco para un equipo que fue semifinalista. ¿Cómo corregirlo? Aunque el DT no dio muchas pistas, hay un tema doble de preocupación: mayor volumen ofensivo y finalización. Repasamos posibles opciones:



Una conexión del medio con el ataque

¿Cardona o Campaz? Pregunta a quemarropa para una necesidad radical de generar más fútbol en media distancia y en pases profundos. No hay más candidatos. Se probaron opciones como un delantero de extremo (Borré), se recargó el trabajo en Cuadrado y al final siempre hizo falta ese conector que aportara talento y chispa. Contra Cardona juega un estado físico que no le permite rendir más de un tiempo al más alto nivel, contra Campaz su juventud, su inexperiencia y su falta de adaptación a un equipo al que tiene apenas su primer llamado. Pero si es la última ocasión para probar opciones si es que de aquí a septiembre regresan James o Quintero, es un riesgo que habría que correr.

​

¿Cuéllar, Perlaza o quién en un doble 5?

Una de las necesidad en la tarea del ataque es que a Barrios le acompañe un jugador con buen pie para sacar al equipo desde el medio. Lo hizo Uribe pero sufrió una lesión que este jueves lo sacó de la concentración, y, con altos y bajos, lo hizo Cuéllar. Pero sigue siendo una zona que debe aportar más y aún sigue en deuda. ¿El hombre es Baldomero Perlaza, quien ofrece esa conexión además de pegada en Nacional? Perú es la última opción de saberlo.



​Revancha para Muriel y Zapata

Los atacantes del Atalanta llegaron como un par de tigres a la Copa América pero se están despidiendo como gatitos. Ninguno de los dos logró anotar en lo que va del torneo, pero no significa que se les haya olvidado después de una temporada tan brillante como exigente y agotadora. Son dos atacantes que con certeza estarán en el radar para las Eliminatorias y merecerían una revancha. Capaz que se destapan juntos y el saldo rojo en la definición que soportan cambia rápidamente de color.



¿Borja y Borré?

​Como ya se ha dicho, la búsqueda de opciones en ataque tiene en Brasilia, contra los hombres de Gareca, un último escenario posible para saber quién queda en la lista si viene una lesión o algún imprevisto en la delantera. Y ocurre que Borja es uno de los pocos atacantes que logró hacer goles y que además no falló en sus penaltis contra Uruguay y Argentina: ¿no merece ya volver a la titular como contra Ecuador en el debut? Y en ese mismo termómetro de merecimientos, otro que aportó mucho sacrificio pero estuvo siempre lejos de su posición en el área y no pudo mostrarse, fue Santos Borré. Ahora irá a Alemania, al primer mundo del fútbol, y sería bueno darle una opción para que logre hacer lo que sabe.