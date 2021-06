‘El empate fue justo; Ospina, la figura del partido’: ‘Pájaro’ Juárez

Óscar ‘el Pájaro’ Juárez, ex delantero argentino que vistió las camisetas de Millonarios (un gol suyo les dio la estrella 12 a los albiazules en la final de 1987), Deportivo Cali, Medellín, Cúcuta y Huila, considera que el 2-2 con que saldó este martes en Barranquilla el encuentro entre Colombia y el seleccionado albiceleste por las Eliminatorias a Catar 2022 estuvo acorde a lo visto en el Metropolitano.



En entrevista con FUTBOLRED, el recordado ex atacante gaucho señaló: “Un tiempo repartido para cada uno, Argentina hizo méritos para ir ganando el primer tiempo y después Colombia con los cambios que introdujo estuvo acorde a las circunstancias y creo que el empate también es un premio para ambos equipos, creo que era el resultado más justo”.

Acerca de la ausencia de Luis Fernando Muriel en la formación titular después de haber ganado en Lima, aseveró que “a veces no entiendo a los técnicos los cambios que hacen, pero cada uno sabrá, porque está dentro del plantel, pero Muriel le dio otra fisonomía al equipo, fue más profundo, pero no hay que descartar que, para mí, la figura fue David Ospina, y eso habla de que Argentina también fue importante en ataque”.



Volviendo al tema de Jefferson Lerma por Muriel, explicó que “cada técnico tiene sus locuras, por ahí uno desde afuera está viendo otra cosa, por ahí sabiendo que quiso contener más el mediocampo argentino, pero perdió peso ofensivo, ahora hay que ver las circunstancias o qué habrá pensado el ‘profe’ Rueda en ese momento, pero lo que me gusta es que salió un buen partido y después creo que es merecimiento para los equipos el empate”.



En cuanto a si Colombia debió tener mayor presencia en ataque, agregó que “muchas veces no es cuestión de salir y atacar a la locura, sobre todo cuando al frente hay un equipo de jerarquía como Argentina, es distinto el planteamiento que se puede hacer contra Perú, por ejemplo. Argentina tiene jugadores desequilibrantes que en cualquier momento te pueden desequilibrar un partido, creo que el ‘profe’ Rueda tomó sus precauciones, hizo lo correcto, el partido se planteó de esa forma, Argentina ganando 0-2 a los 8 minutos, y por eso fue importante lo de Ospina, ya que en el primer tiempo tapó dos pelotas que pudieron aumentar la cuenta y después en el segundo atajó tres más que por lo menos hubieran podido dejar el 3-1, por eso para mí fue la figura”.



De igual forma, se refirió a los goles conseguidos por el combinado que dirige su compatriota Lionel Scaloni: “Hay fallas y virtudes de parte y parte; en el primero, Colombia teniendo gente tan alta pierde la pelota por arriba, y el mérito de Argentina de aprovechar una pelota parada. En el segundo hay una arremetida por la vocación ofensiva de Argentina y la complicación de Colombia en su zona defensiva, es parte y parte”.



Tampoco considera que la lesión del guardameta Emiliano Martínez en el momento en que ganaba 2-1 haya perjudicado al combinado albiceleste: “No fue gravitante el cambio de arquero, la verdad no lo vi así, es más, Colombia en sí solo dos tuvo dos opciones de gol claras en el partido, la de Zapata en el primer tiempo y la de Muriel en el segundo, el ingreso de Marchesín no influyó en el encuentro”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces