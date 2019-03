El invicto de Colombia en amistosos y más datos tras vencer a Japón

El triunfo de la Selección Colombia en Yokohama, 0-1 sobre Japón, dejó buenas sensaciones para el técnico Carlos Queiroz, quien sigue siendo uno de los mejores técnicos debutantes en selecciones.

Falcao García anotó el gol del triunfo, de penalti, y amplió su cuenta como artillero histórico de la Selección a 33 anotaciones. Sin embargo, uno de los mejores librados fue Camilo Vargas, que silenciosamente es poseedor de una buena marca en el arco de la Tricolor.

La Selección también tiene una buena cifra de partidos de preparación sin perder; además, sacó su arco en cero, algo que no pasaba hace un tiempo.



Aquí las cifras y las estadísticas que dejó el triunfo de Colombia sobre Japón:



* Pasaron casi 40 años para que un europeo volviera a dirigir un partido de Colombia. Desde el 5 de septiembre de 1979, que estuvo el yugoslavo Blagoje Vidinic, no se daba que un estratega del Viejo Continente estuviera en el banquillo de la Tricolor: este viernes fue Queiroz.



* Carlos Queiroz, un genio en los debuts. Se mantiene la tendencia: el portugués no pierde en su primera vez en las selecciones que ha dirigido. Con el triunfo de Colombia sobre Japón, el balance del estratega es de 4 triunfos y 2 empates; 13 goles a favor y solo 2 permitidos, en 5 partidos de debut.



* El 1-0 en amistoso no se daba a favor de Colombia desde el 6 de junio de 2015. Ese día la Selección venció a Costa Rica, previo a la Copa América.



* Camilo Vargas completó 6 partidos con Colombia, todos amistosos. El dato: el arquero está invicto, tiene 6 triunfos y solo ha permitido un gol (Estados Unidos).



* Desde 2015, Colombia no sacaba su arco cero en el primer partido del año. En aquella oportunidad (26 de marzo), la Selección goleó a la también asiática Bahréin por 6-0.



* Japón perdió un invicto de seis partidos amistosos. En ese mismo rubro de juegos de preparación, Colombia completó 9 partidos sin caer.