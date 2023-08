Catalina Usme evaluará su futuro: reveló varias ofertas del exterior

Catalina Usme fue uno de los puntos más altos de la Selección Colombia Femenina en el Mundial. A pesar de la eliminación en cuartos de final a manos de Inglaterra, la antioqueña fue parte fundamental para la actuación histórica de la 'Tricolor' en el campeonato y su rendimiento no pasó desapercibido.



Este lunes, Usme dialogó con Blu Radio y en una de sus intervenciones reveló el interés de varios clubes de Norteamérica, Suramérica y Europa. “Sí, claramente hay un montón de ofertas que estudiaré, es una buen labor en Colombia, pero es momento de darme otra oportunidad en otra parte”, afirmó la mediocampista en el comienzo.

Antes de dar más detalles, y para tranquilidad de los aficionados del América de Cali, indicó que jugará la Copa Libertadores.



“Hay ofertas en la mesa, muy buenas opciones, todavía tengo contrato, no me iré porque tengo un compromiso para Libertadores, pero si tengo la posibilidad de un buen proyecto, lo haré. Están cosas de México, Brasil, Inglaterra, Estados Unidos, vamos a ver qué es lo mejor. Hoy el fútbol femenino en la mayoría de los países está desarrollado. Inglaterra está desarrollado, EE.UU. también. Estudiaré con tranquilidad, no he visto mucho eso, estaba enfocada en el Mundial”, comentó.



“Me siento vital futbolísticamente, me siento en mis mejores años y momentos, no he contemplado lo de retirarme, mientras mi cuerpo me lo permita, ahí estaré”, concluyó la experimentada jugadora, que marcó dos goles en la Copa del Mundo.