Usme le dio apoyo a Jorelyn Carabalí: ‘Su dolor es nuestro dolor’

Jorelyn Carabalí recibió una dura noticia este lunes. Y es que previo a viajar hacia Colombia desde Australia conoció que su hermano, Andrés Carabalí, fue asesinado en una discoteca en Cali.



El hecho conmocionó no solo a la zaguera del seleccionado, sino también a sus compañeras como fue el caso de Catalina Usme que le dio apoyo a la defensora luego de lo acontecido.

“Fue super difícil porque justo estaban abordando cuando le dieron la noticia, fue muy triste, porque su dolor es nuestro dolor, aunque no sintamos su tristeza. Acá estaremos para ella, para su familia, para brindarle todo nuestro apoyo y amor, serán momentos difíciles para ella porque no es la primera vez, contar con mucha resignación lo que la vida nos ha ido presentando”, mencionó Usme en diálogo con Blu Radio.



Se espera que en las próximas horas cuando Carabalí llegue a Colombia no esté presente en el recibimiento de la Selección y se desplace a Cali para estar con su familia en este complicado momento.



Recordemos que al hermano de la defensora lo balearon al norte de la capital del Valle del Cauca, pero aún no hay muchos detalles de los hechos que le costaron la vida al hermano de la futbolista.



Se espera que en las próximas horas, la Policía Metropolitana de Cali esclarezca el hecho en el que murió el joven.