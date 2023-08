Las jugadoras de Colombia que no llegarían al Mundial Femenino 2027

La Selección Colombia terminó su actuación en la Copa Mundial Femenina FIFA 2023 de Australia/Nueva Zelanda con un histórico registro y un juego que se quedó en el corazón de los colombianos y de miles de hinchas alrededor del mundo.



Ahora, las jugadoras serán homenajeadas en Bogotá, y luego vendrá el momento de encaminar un nuevo proceso para regresar al Mundial en 2027: el reto será llevar una Selección igual o más competitiva, con la mentalidad que se mostró en 2023, y jugar por fin los siete partidos para disputar el título.



Sin embargo, este grupo de jugadoras perdería en el camino a piezas clave del proceso de Nelson Abadía; la edad provocaría algunas bajas de cara al próximo Mundial, aunque la cédula no juega y muchas de las mayores desearán prepararse y mantenerse de la mejor manera de acá a cuatro años.



“Siento tristeza. A la final siento yo que me quedan muchos Mundiales, pero me duele es por mis compañeras, la mayoría que ya va de salida”, comentó Linda Caicedo, consciente de que las más experimentadas están más cerca de irse de la Selección que de aguantar hasta el 2027.



Y la verdad es que son varias las jugadoras que no estarían en la próxima Copa del Mundo Femenina con la Selección Colombia.



La primera que estaría descartada es la arquera Sandra Sepúlveda, quien tiene 35 años y en 2027 estará sobre los 40 años de edad. Además, hay recambio en el puesto de guardameta y la portera diría adiós, no solo en la Selección sino del profesionalismo en los próximos años.



Diana Ospina tendría 39 años en la próxima Copa del Mundo, así que sería otra ausente para esa época. Y, tristemente, Catalina Usme está en esa lista de espera, pues para 2027 estará en 38 años.



Daniela Montoya y Carolina Arias (32), estarán de 37 años para el próximo Mundial, y estarán en duda dependiendo de su preparación y vigencia.



Finamente estaría Lady Andrade, quien tendrá 36 años en el 2027 y su presencia estaría en duda.