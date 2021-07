‘Pibe’ Valderrama fue claro: ‘En penaltis hay que volarle la cabeza’

Carlos el ‘Pibe’ Valderrama se expresó sobre el partido de semifinal de Copa América entre Colombia y Argentina, que terminó 1-1 en los 90 minutos y ganó la Albiceleste en la tanda de penaltis, para clasificarse a la final (contra Brasil) y dejar a Colombia en el partido por el tercer puesto (enfrentará a Perú).



El ‘Pibe’ habló de los lanzamientos desde el punto blanco, del arquero Emiliano Martínez y los cobros de Colombia, además de mandarles un mensaje a Luis Díaz, Juan Guillermo Cuadrado y Reinaldo Rueda.



“Lo tuvimos cerquita y al borde, les metimos un susto, creían que era facilito y esto no es fácil. Partido emocionante, mano a mano, dame que te doy”, dijo Valderrama sobre Argentina y la confianza que tenían de pasar a la final fácilmente.



Luego habló de la tanda de penaltis y las provocaciones de Emiliano Martínez, portero argentino, a la hora de los cobros de los colombianos, que surtieron efecto. “Cuando un arquero le ‘mama gallo’ a uno así, hay que volarle la cabeza. Ahí está, Cuadrado dijo ‘¿ah, sí?’, ¡Pang! Borja, me gustó Borja, porque el arquero empezó a vacilarlo, y le voló la cabeza. Eso era lo que tenían que hacer los otros muchachos. Pero cada uno tiene su estilo”, comentó el histórico exfutbolista.



Luego, Valderrama sacó conclusiones sobre la presentación de la Selección Colombia en el certamen en Brasil: “Copa América aceptable. Llegamos a semifinales. Y el profesor (Rueda) va viendo los jugadores que pueden estar con esa camiseta, porque la camiseta amarilla es distinta, pesa. Hay jugadores que pasaron el examen, hay jugadores que no. Ahora vienen las Eliminatorias, la Copa América pasó”.



El ‘Pibe’ no tiene dudas: “Luis Díaz tiene que estar siempre, ¡siempre! Fue el mejor jugador de Colombia en la Copa América”.



También le envió un mensaje a Reinaldo Rueda: “Usted sabe ‘profe’: hay jugadores que pueden estar con la Selección, porque esa camiseta no les pesa. Hay jugadores de categoría y buen pie para ir al Mundial. Lleva 8 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió 3. Llegó a la semifinal de la Copa América”.



Y finalmente, felicitó a Juan Guillermo Cuadrado por llegar a los 100 partidos con la Selección Colombia. “Lo felicito, así como está va a llegar a los 200, porque está con la máquina buena todavía. Así se juega al fútbol, con el corazón y la calidad con la que se entrega en la cancha”.