Rueda reta a Colombia: 'algo que me haga estar satisfecho, todavía no'

Colombia enfrenta este viernes a Perú por el tercer puesto de la Copa América 2021 y no será, ni mucho menos, un juego de trámite. Así lo explicó el técnico Reinaldo Rueda en rueda de prensa.

El lunar de encajar goles muy temprano



Hay varios factores que se integran, iniciamos las correcciones, esperando que mejores ese factor que nos ha afectado en varios juegos. Esperar que se supere hacia el futuro.



Lo mejor del regreso a Colombia

​Esta mañana hacíamos la evaluación, han sido días fructíferos para el cuerpo técnico haber podido convivir con el grupo, del que teníamos las mejores referencias. Se ratificó la parte social y de comportamiento. Participar en una Copa América que será inédita por los 49 días de convivencia, con todas las limitantes, las pruebas casa 72 horas, tener que quedarse diez días encerrado si había un positivo, es una carga síquica y el grupo lo ha superado. Además son 9 juegos de conocimiento bilateral, no es lo mismo verlos en sus clubes que tenerlos acá. Lo que ha mostrado el equipo en lealtad y receptividad y un compromiso firme de encaminar esta Copa y la clasificatoria a Catar.



Lucumí, Cuesta y Baldomero, ¿jugarán?



Esa es la misión mía como orientador, brindarles el espacio a estos jóvenes, pensando en lo mejor para el equipo y para ellos, hay que resaltar el profesionalismo y la madurez de todos, saben que van a corresponder cuando se presente la oportunidad. Quien más desea que actúen soy yo, buscando el momento oportuno.​



¿Qué ganó y qué falta?



​Henos ganado en muchos factores, conocimiento y cohesión del equipo, identificar características individuales y colectivas, conscientes que como todos los grandes equipos veníamos de un momento difícil en noviembre pasado y había el deseo de resarcir y el grupo lo ha demostrado.



¿Cómo califica la actuación en la Copa?



Siempre está el deseo de una mejor figuración, se nos escapó disputar el título después de 20 años, queda disputar este partido con el mismo profesionalismo, jugarlo primero y cerrar el torneo, no se puede hacer sin este último juego.



Perú, el rival



Históricamente Perú ha jugado muy bien, con el profe Gareca tienen mucha huella, casi seis años trabajando juntos, hicieron un gran Mundial, buena Copa pasada y ahora repiten y eso demuestra todo lo que hay que ponderar en el rival, al que debemos enfrentar con altísima concentración y disposición para jugar con disciplina táctica y orden para lograr superarlo.



Legado táctico



Es una pregunta para los jugadores, hemos recuperado confianza, alta concentración, que el equipo sepa combinar entre jugar al espacio y al pie, recuperar orden defensivo. Colombia siempre ha tenido buen comportamiento con el balón. Uno como DT es un insatisfecho permanente, algo que me haga sentir satisfecho todavía no, estamos en el camino de seguirnos exigiendo.



La actitud del arquero Martínez



Hay una comisión disciplinaria, no entro a participar en ese tema.



¿Limará asperezas con ausentes?



Todos los jugadores que sean elegibles van a tener siempre la posibilidad de ser observados, evaluados, es nuestra tarea en todas las ligas del mundo. Tenemos unas semanas de pausa mientras inician las ligas y todo lo que sea positivo para la selección será considerado.



Ajustes en el equipo



Todos los partidos son distintos, Colombia, a excepción del momento del 0-1, tenía un comportamiento positivo. Se vio más en el segundo tiempo cuando vino la convicción para sacar el partido adelante, mañana propondremos ese juego de orden e intensidad para hacer un buen partido.



La importancia del tercer lugar



Ponderamos lo que es tratar de ser tercero, llegar a esta instancia con la intensidad en el trámite que se jugó en esta Copa, no debe ser argumento vacío. Cuando se queda fuera quisiera estar y cuando lo logra se subvalora. Todo esto nos desafía a ser mejores, llegar a ser número, uno, hay que seguir trabajando y aprender de estas experiencias.