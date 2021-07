‘No podía creer que fuera Emi’: el padre de ‘Dibu’ Martínez se sinceró

Sin dudas, el hombre de la noche en la semifinal Colombia vs Argentina fue Emiliano Martínez. El guardameta atajó tres penaltis en la tanda final y le trabajó la mente a sus rivales.



Muchos hinchas y periodistas criticaron sus actitudes “groseras” en contra de los colombianos, otro más defendieron lo que hizo argumentando que es algo “normal” en cada definición. Discusión de nunca acabar.

Al respecto, Alberto Martínez, padre de Emiliano, habló en el programa radial ‘Hablemos Todo Hoy’ respecto a las actitudes de su hijo y reconoció que “no podía creer que fuera Emiliano”.



“Lo escuchaba y yo no podía creer que fuera Emi. El es muy hablador abajo, grita, pero así con los rivales no. Tiene que haber algún motivo, porque a Cardona y Cuadrado no les dijo nada”, expresó don Alberto.



Así mismo, en diálogo con el programa ‘F90’ de ESPN, el padre del ‘Dibu’ aseguró que su hijo “no es así, es un pibe serio” y considera que “tenía un poquito de onda” con Miguel Ángel Borja y Yerry Mina.



“A Cuadrado no le dijo nada, con Cardona murmuró un poquito, pero no le dijo muchas cosas. A los otros dos, sí. Mina fue el que lo había golpeado la vez pasada y al otro (Borja), que estaba afuera, se ve que estaba boqueando o algo por estilo porque Emi le decía ‘tú estás boqueando afuera’”, sentenció.



Incluso Alberto dio más tela respecto a la situación entre Emiliano y Yerry por el hecho del bailar en cada anotación: “Bailaba cuando nos hicieron el gol... Hizo esos pasitos medio raros, por eso Emi le revolvió la coctelera y le trabajó la cabeza”.