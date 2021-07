‘Yo no voy a aceptar la gaminería de Martínez’: Marocco explotó en TV

Colombia quedó eliminada de la Copa América 2021 a manos de Argentina. El equipo de Reinaldo Rueda sacó un empate en los 90 minutos reglamentarios, pero sucumbió en la tanda de penaltis.



En aquellos lanzamientos, la gran figura fue Emiliano Martínez. No solo por atajar tres disparas sino también por como logró sacar de casillas a los pateadores colombianos. Brilló.

Ahora bien, en redes sociales se criticó fuertemente las actitudes del guardameta argentino. Varios usuarios apuntaron contra las palabras que profirió contra sus rivales e incluso el gesto que hizo tras atajarle el penalti a Yerry Mina.



Uno de los críticos fue Andrés Marocco, periodista de ESPN que aprovechó su espacio en el programa ‘ESPN F360’ para dejar su opinión respecto a las mañas y todo tipo de prácticas en el fútbol para sacar ventaja.



“Para mí, no todo vale, no todo es potrero... Jugué mucho fútbol y puedo decir que siempre me indigné con la maña, siempre me indigné con el que quería sacar ventaja en todo el sentido de la palabra y más con el grosero”, expresó.



“Yo no culpo para nada a (Emiliano) Martínez de nuestra eliminación, nosotros nos eliminamos solos, nosotros cobramos mal los penales y contra eso no hay nada que hacer. Penalti mal cobrado, penalti tapado. Pero yo no voy a aceptar la gaminería de Martínez ayer, la falta de respeto con nuestros jugadores: Borja, Mina, todos. Horrible, espantoso”, continuó.



Del árbitro venezolano Jesús Valenzuela dijo “de lo peor que he visto” y criticó fuertemente su falta “de pantalones” a la hora de hacer sentir su autoridad a los futbolistas.



Por último, enfatizó nuevamente en el tema de cómo sacar ventaja: “Todo no vale, el potrero no excusa, el fútbol no es un templo de indulgencia. Porque es fútbol entonces todo puede pasar, yo no estoy de acuerdo con eso. Sonaré conservador, godo, re cursi, pero el fútbol que yo quiero no acepta esta maña, esta grosería. No culpo, porque no soy un llorón, la eliminación de Colombia por esto, pero esa maña no la acepto, no me gusta, como no me gusta sacar ventaja.. yo soy así, lo de ayer no puede seguir pasando en el fútbol y menos en el de hoy cuando hay cámaras y micrófonos por todos lados”.



Hay quienes apoyan la opinión de Marocco, mientras que otros ven lo anterior como algo normal en el fútbol.