El llamado de Amaranto a la hinchada: ‘ustedes son aliados nuestros’

Junior ya dejó atrás las eliminaciones de Liga y Libertadores, ahora, se enfocan en lo que será la Sudamericana. Amaranto Perea habló sobre como encontró al grupo, desde lo atlético y futbolístico “Luego de dos semanas de descanso, el grupo ha vuelto bien. Con ganas de agarrar forma física, con retos por delante. Nos quedamos con la espina de estar cerca de todo. Estamos trabajando bien, con la intención de lograr las metas y dar alegrías a la afición”.

Destacó el regreso y la forma en que está el grupo, aprovechó para hacerle un llamado a la afición, tras los hechos ocurridos en los últimos días “Por nuestra forma de trabajar, entendiendo la cantidad de partidos que llevábamos, en dos semanas no se perdía la forma. Es recordar, ajustar un poco, combinar la pelota, con esfuerzos en la misma, pero apuntando a la meta.



Dentro de esa exigencia que nos pone la afición, hay momentos que toca separar esa exigencia con la tensión del grupo. Los aficionados deben ser aliados nuestros, entendiendo que hay muchas cosas que no se les han podido dar. La presión extra que se les genera a los muchachos no cabe. No estoy diciendo que no nos presionen, ustedes son parte importante para conseguir los objetivos”.



Mencionó la llegada de las nuevas incorporaciones “Todos los que llegan, vienen con ilusión, a medida que se adaptan entienden la dimensión del club, lo que pesa la camiseta, la exigencia es grande acá. Desde lo que estamos buscando, a medida que pase el tiempo, se acoplarán para responder en el momento que deban entrar”.



Concluyó con la no realización de amistosos, teniendo en cuenta la cercanía del duelo con Libertad “Es difícil, seguimos en una situación compleja con el covid, buscar partidos amistosos es complejo y estamos cerca de una competición importante. Hemos hecho fútbol entre nosotros, esta semana jugaremos contra Barranquilla. Hay que priorizar que el grupo tiene cosas ganadas, con trabajo, han sido pocos los que llegaron, van a repetir muchos jugadores, eso es una ventaja”.