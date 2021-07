Pitana y Roldán miran por TV: árbitros para la final y tercer puesto

Todo definido para los duelos finales de la Copa América 2021. Este miércoles, la competición confirmó a través de redes sociales las ternas arbitrales para el partido por el tercer puesto y la gran final.

Respecto al Colombia vs Perú de este viernes, el brasileño Raphael Claus será el encargado de impartir justicia. En cuento al VAR, estará su compatriota Wagner Reway.



Por otro lado, el Brasil vs Argentina de este sábado contará con la presencia del uruguayo Esteban Ostojich y el VAR estará integrado por su compatriota Andrés Cunha.



Árbitros sumamente criticados como el chileno Rafael Tobar, el argentino Néstor Pitana o el colombiano Wilmar Roldán finalmente no fueron tenidos en cuenta por el Presidente de la Comisión Arbitral Wilson Seneme.