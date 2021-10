Preocupación en Colombia: DT del Genk explica la lesión de Cuesta

Carlos Cuesta encendió las alarmas en la Selección Colombia, luego de ser sustituido en el duelo de Europa League en el que su club, Genk, cayó goleado por 3-0 ante el West Ham.

El joven defensor central, figura con la Tricolor en las últimas jornadas de las Eliminatorias, no pudo salir al segundo tiempo por molestias físicas, por lo que su técnico, John van den Brom, prefirió no arriesgarlo y lo cambió por el español Mujaid Sadick.



Ante la situación, el DT del Genk aseguró en rueda de prensa que Carlos Cuesta presentó un problema en los isquiotibiales y por eso se tomó la decisión de sacarlo del partidos. De hecho, se prevé que el ex Atlético Nacional sea baja para el duelo de este fin de semana frente al Gent.



Por ahora, el club no ha comunicado un parte médico oficial, pero se espera que la situación del colombiano no represente mayor riesgo y pueda estar en las próximas jornadas de Eliminatorias.