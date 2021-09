¡Toda la razón! Llamado de atención de Cuesta al fútbol colombiano

Carlos Cuesta fue sin dudas una de las grandes revelaciones de la era Reinaldo Rueda. Empezó su camino en la Mayor de la mano de Carlos Queiroz y debuto con ‘Rei’. Su rendimiento fue tan bueno que no se extrañó a Dávinson Sánchez o Yerry Mina.



En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, el zaguero central habló de su experiencia frente a Chile en Eliminatorias, sus vivencias en el Genk de Bélgica y aprovechó para hacer un llamado de atención respecto a las selecciones juveniles de Colombia.

Debut con la Selección Colombia de Mayores - El partido contra Chile fue mi debut casi perfecto porque pudimos ganar, pude tener una adaptación sólida y acorde al grupo, y así uno ratifica que tiene la posibilidad de competir en la Selección.



Experiencia en Selección - Uno disfruta estar ahí, sentir ese feeling de jugadores que ya han estado en otras Eliminatorias, personas que son referentes para nosotros porque crecí viendo a Falcao, Cuadrado, entre otros. Tenerlos de compañeros, recibir consejos, ese apoyo de ellos para salir a jugar y hubo mucha seguridad de parte de ellos hacia mí. Conocen mis capacidades y ayudó mucho estar ese mes de concentración en la Copa América porque me conocieron como persona y el talento que tengo como jugador.



Aprendizaje y entendimiento con los compañeros - Si bien en la Copa América no tuve participación, logró quedar ese feeling con los compañeros, esa comunicación a veces visual y verbal. Cuando llegó el momento de jugar, se hizo todo muy fácil. También ayuda mucho que el profe Reinaldo siempre está rotando a los jugadores, así que logras tener esa buena comunicación con cada uno, y ya el resto es el talento, la capacidad, la experiencia de él que hace que uno tenga un poco más de confianza y pueda hacer cada una de las acciones con más facilidad.



Talento colombiano en Bélgica - El proyecto que tiene el Genk es con jugadores en su mayoría jóvenes, en este caso apostaron por latinos porque no solo están los tres colombianos sino un ecuatoriano y un mexicano. Puedo decir que la liga (Bélgica) es competitiva, hay jugadores de todas partes del mundo, se compite con gran intensidad, es de ida y vuelta... En el equipo de nosotros tenemos jugadores de muy buen pie y hemos gustado. El primero que llegó fue Jhon Janer (Lucumí), después yo y vieron que hay un gran potencia en Colombia. Creería que en los próximos años, este equipo y otros más se fijarán más en los jugadores colombianos.



Pareja central con Óscar Murillo - Alguna instrucción especial no me dieron, Óscar (Murillo) tiene experiencia en Selección y son jugadores que han competido, tú lo que haces es preguntar cuál ha sido su experiencia en los juegos, en Barranquilla, como para tener una imagen de lo que se vive. Ya en el campo es la comunicación entre dos centrales, manejamos las mismas palabras y hay una buena onda, eso ayuda mucho. No se nota mucho esa diferencia con alguien de más experiencia, uno de 30 años y yo de 22. En el juego, es muy fácil con él porque es una persona que comunica bien las cosas en el campo.



Posibilidades de salir del Genk en el último mercado - No, no directamente. Nada concreto. Si la oferta no llega al club, son solo rumores.



Titularidad en un futuro cercano con la Selección - No hablo tanto de las posibilidades, yo digo que en este caso creé esa duda en el entrenador y también entre las personas que no me conocían, las que decían que por qué no juega si estaba en la Copa América. Ya creé esa duda de si puedo en algún momento dar algo diferente en el juego o en estas Eliminatorias. La posibilidad de jugar siempre está, ya es crear la duda de que pueda aparecer en algún momento en específico cuando el entrenador sienta que sea necesario por mis capacidades. En las Eliminatorias la idea es sumar y el entrenador decide en qué momento el jugador es importante.



Seguimiento al FPC - En Colombia hay muchos jugadores jóvenes. Siempre estoy más pendiente de Atlético Nacional, es el club al que siempre estoy observando y siempre hay jugadores que se destacan. He visto jóvenes de Nacional, también del Junior, con algunos compartí en divisiones menores y todos tienen la posibilidad de llegar.



Próxima triple jornada de Eliminatorias - Los partidos son difíciles. Las Eliminatorias son para mí las más difíciles que hay en el mundo y estos partidos son cruciales. Quedan menos para clasificarse y son rivales directos: Brasil está arriba, pero Ecuador y Uruguay son directos. Sabemos que debemos sumar para no perder pisada de los que van arriba. Estas tres fechas van a ser fundamentales.



Importancia selecciones juveniles - A veces se pierde ese rastro de los jugadores que hacen el proceso en selecciones juveniles y eso para fue muy importante. Para mí no había sido un debut, para mí el debut lo hice años antes en juveniles y esto fue la continuación de un proceso. No fue nada nuevo enfrentarme con la camiseta de Chile, lo había hecho en varias oportunidades. Estar ahí y hacer el proceso Sub-17, Sub-20 es muy importante y creo que se debería tener un poco más en cuenta, fortalecer las selecciones juveniles.