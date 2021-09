Duván Zapata está nítido: Atalanta ganó con asistencia del 'Toro'

Duván Zapata no brilla cuando marca, también cuando se reporta con pasegol. Esta vez frente al Sassuolo participó de una gran acción colectiva que terminó en el segundo de Atalanta. El 'Toro' fue clave en la jugada que terminó en el tanto de Zappacosta. Los de Bérgamo llegaron a 10 puntos y se ubican en la cuarta casilla de la Serie A, con tres victorias, un empate y una derrota.

Los de Gian Piero Gasperini se fueron en ventaja muy rápido. Transcurría el minuto 3 cuando Robin Gosens anotó el primero. Recuperaron en terreno rival y tras un gran centro de Ruslan Malinovskyi, Gosens apareció sorpresivamente al segundo palo y la mandó a guardar.



El colombiano Duván Zapata tuvo un par de apariciones, con alto grado de peligro, en predios de Sassuolo. Con poca cantidad de toques, Atalanta consiguió abrumar a la defensa visitante. Pero fue hasta los 37', cuando Zappacosta convirtió el segundo tras el pasegol de Zapata. Una gran acción colectiva, en la que el colombiano tuvo gran protagonismo. Buena cantidad de toques y pelota al fondo para el 2-0.



Antes de irse al descanso, Domenico Berardi derribó el pórtico de Juan Musso con un zapatazo de media distancia.



En el complemento, Zapata siguió haciendo su aporte y no solo en ataque. Se le vio apoyando a la defensa cuando era necesario. Aunque Atalanta mantuvo dominio de pelota y generó una que otra acción ofensiva, no consiguió ampliar la ventaja. El partido empezó a disputarse en medio campo, y al final, Atalanta se conformó con lo hecho en los primeros 45 minutos.



Victoria importante para los de Gasperini, en un partido en el que el 'Toro' Zapata mostró todas sus calidades y no solamente como goleador.