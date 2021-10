'No lo tenía en mis cuentas': Vélez le hizo una exigencia a Colombia

Tras el empate (0-0) frente a Brasil en el Metropolitano, el periodista Carlos Antonio Vélez valoró el punto que sumó la Selección Colombia pero recordó que está obligada a ganarle el próximo jueves a Ecuador. Lo hizo en medio de su programa Palabras Mayores de Win Sports, no sin antes lanzar un dardo, pues indicó que se está dejando la responsabilidad en David Ospina y sus centrales.

"El resultado no lo tenía en mis cuentas. Da igual una cosa que la otra porque tenemos que ganarle a Ecuador y más cuando se le da el deseo al profesor. Dijo ojalá Venezuela pueda sacar algo y la verdad lo dudé porque ellos a duras penas pueden con la sal del almuerzo. También es cierto que Ecuador es un equipo que si le das espacio te mata. Si tiene que resolver desde el punto de vista táctico se confunde y seguramente eso fue lo que pasó", dijo.



Y agregó: "Ese resultado (Venezuela 2-1 Ecuador) nos acomoda, como también nuestro empate y la derrota de Perú (1-0 vs Bolivia), porque nos estaba respirando en la nuca. Nos ha salido redondito todo, pero el partido que necesitamos ganar sí o sí es contra Ecuador. Así apuntamos al tercer lugar de la tabla y siguen las cuentas. Si ganamos los cuatro partidos que vienen en condición de local, no tenemos sino que ganar uno de nueve de visitantes".



Sin embargo, fue más allá y recordó que los jugadores que han venido saliendo figuras, son el arquero David Ospina y los defensores: Yerry Mina y Carlos Cuesta. "Nos nos acostumbremos a que David nos salve en cada partido. Ya lo vivimos en Eliminatorias anteriores. Se está haciendo muy visible y también la exposición de los dos centrales. Con todo y las sospechas de inseguridad de Mina, ha hecho dos partidos notables y sensacionales, como también Cuesta. No podemos acostumbrarnos a que ese muro nos va a salvar. Estamos recuperando muy poco la pelota".



Finalmente, recordó lo peligrosa que es Ecuador, rival del próximo jueves (4:00 pm) en Barranquilla: "Lo que criticamos de Colombia es lo que se necesita hacerle a Ecuador. Si le das espacio, te mata. Hay que mirar que no le demos espacios, porque son muy rápidos. A ellos les cuesta atacar a equipos organizados".



Esta vez, Vélez no criticó a Colombia como lo hizo frente a Uruguay, cuando no tuvo piedad de Duván Zapata por dilapidar una opción de gol frente a Fernando Muslera. De hecho calificó como un "puntazo" el resultado en el Metro.