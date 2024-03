¿No que ahora sí había que llamar a James? Vélez sugiere 2 reemplazos

La Selección Colombia debe entregar en los próximos días la convocatoria para los partidos amistosos contra España (el 22 de marzo) y Rumania (26).

En medio de las discusiones sobre si pesa o no la actualidad de algunos referentes, que podrían no llegar en el pico del rendimiento deportivo, un nombre suele llamar la atención: James Rodríguez.



El analista Carlos Antonio Vélez sorprendió justificando el llamado, aunque apenas ha tenido minutos este año con Sao Paulo: "James está haciendo méritos, para qué. Los pocos minutos que ha jugado lo ha hecho bien. Cuando es bien, es bien y cuando no es bien, no es bien. Ahora, sino estuviera jugando estaría diciendo: ‘No, lo van a llamar, pero no hay derecho’. Está jugando”, dijo recientemente.



Sin embargo, en las últimas horas ya no pareció tan seguro y eligió a un par de jugadores de la Liga Betplay como sus posibles reemplazos.

En Planeta Fútbol de Antena 2, Vélez habló de un jugador que viene siendo novedad en el torneo, nada menos que Johan Rojas, mediocampista de 21 años y figura de La Equidad, que marcha en la parte alta de la tabla de posiciones y ha dado cuenta ya de varios de los poderosos del medio local. El joven, formado en al escuela de Alexis García, supera los 900 minutos y ha anotado dos goles.



De la misma manera, el analista pensó en Yeison Guzmán, de 25 años y gran figura del Deportes Tolima, titular indiscutible para el técnico David González y autor de 6 anotaciones.



La tranquilidad que tiene James es que, después del incidente de la renuncia y posterior pedido de perdón en Sao paulo, al menos ha ganado regularidad y está sano. Eso para el técnico Néstor Lorenzo podría ser suficiente. Los demás candidatos seguramente tendrán que esperar un poco para que llegue su oportunidad.