Los 'prohibidos' de Vélez para Selección Colombia: ¿James sí o no?

La Selección Colombia debe entregar esta semana la convocatoria para la fecha FIFA, que tendrá partidos amistosos contra España, el 22 de marzo en Londres y el 26 contra Rumania, en Madrid.

Se barajan nombres, se esperan pocos cambios con respecto a las nóminas de las eliminatorias, se perfilan algunos de buen momento, pero al final hay que estar siempre listos para una sorpresa del técnico Néstor Lorenzo.



Pero también hay que decir que hay algunos jugadores que no tienen buena actualidad y sería una gran novedad verlos en una convocatoria.



Para Carlos Antonio Vélez, hay un primer nombre francamente prohibido: "Tengo más miedo que el Real Madrid ayer (6 de marzo) de que nos vayan a dar el golpe de gracia habitual en Lorenzo. Que llama jugadores como Fabra que ayer cumplió un requisito para convocarlo: no jugó. Hace rato no juega, está archivado, perdió Boca uno a cero”, dijo en Planeta Fútbol.



Pero no es el único caso: “No descarte a (Miguel) Borja, no descarten a (Frank) Fabra, no descarten a (Yerry) Mina, no descartan a (Wilmar) Barrios. No lo descarten porque nunca se puede hacer. Más los conocidos, que de pronto también te salgan con un Santiago Arias”, añadió.



Eso sí, en sus redes le reconoció después a Borja que hacerle un gol a Independiente era lo necesario para levantar la mano y regresar a la selección nacional, pues hasta ahí le parecía que era "el campeón del mundo para hacerle goles a los equipos chimbos como Independiente de Rivadavia".



¿Y al fin le daría oportunidad a su tan criticado capitán? "James está haciendo méritos, para qué. Los pocos minutos que ha jugado lo ha hecho bien. Cuando es bien, es bien y cuando no es bien, no es bien. Ahora, sino estuviera jugando estaría diciendo: ‘No, lo van a llamar, pero no hay derecho’. Está jugando”, dijo.