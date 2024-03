Borja llora, sueña y pide pista en Selección: 'siempre a disposición'

El momento de Migue Borja es sencillamente espectacular: 11 goles en 10 partidos (10 oficiales) lo convierten en el delantero sensación en Argentina y le complican las cosas a Néstor Lorenzo de cara a la convocatoria de la Selección Colombia para la próxima fecha FIFA.

“Él ha hecho un buen trabajo con la Selección, está invicto desde que la tomó y ante eso no puedes entrar a discutir, yo simplemente me dedico a hacer lo mío, lo que me corresponde, por lo que me trajo River que fue para aportarle en la ofensiva y después las decisiones las toma el cuerpo técnico”, dijo el delantero en charla con ESPN F90.



¿Espera el llamado pronto? “Yo siempre voy a estar a disposición, soy hincha de la Selección, soy el primero en sentarme a ver los partidos y otra cosa, cuando estuve lesionado, que eso muy pocos lo hablan, estuve lesionado en mi mejor momento y me perdí una triple fecha de Eliminatorias. Cuando fui a la Selección traté de dar el máximo y si el profe me tiene en cuenta sabe que va a contar conmigo al 100%, porque quiero aportarle a la Selección y es mi mayor deseo”, dijo.





#ESPNF90Colombia | El clásico nocturno del fútbol



"Lo que tenga que hacer lo voy a hacer"



Miguel Ángel Borja, contundente sobre la posibilidad de regresar a la Selección Colombia.



▶️ No te pierdas F90 por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/V1KcH2UeiZ — ESPN Colombia (@ESPNColombia) March 8, 2024

Borja sabe que fue parte de la dolorosa eliminación al Mundial de Catar 2022, pero tiene su defensa: “Son momentos de los equipos, momentos de los delanteros y uno a veces no entiende, uno trabaja muchas veces y no salen las cosas, eso pasó en esos partidos, yo también lo sufrí, lo sufrí como hincha en los partidos que pudimos haber ganado y sumado puntos y no fue así, son cosas que así quiso Dios y ahora hay un nuevo reto, lo están haciendo muy bien los que han sido convocados y hay que vivir ahora del presente”.



Conociendo al 10 de la Selección y anhelando una revancha como la que él está teniendo, Borja se permitió ilusionarse con acompañarlo: “Me quedo con lo que ha hecho James en la Selección en estas últimas convocatorias, la manera como se ha desplegado físicamente, su entrega por la Selección, lo veo con mucho carácter, mucha entrega y eso es lo que necesita la Selección, de lo que ha hecho en Brasil no puedo hablar porque no lo he visto realmente”.



En un momento emotivo, ante una pregunta de Jame de la Pava, invitado al programa, Borja se conmovió ante las lágrimas cuando le recordaron el duro regreso de Europa a Cortuluá, una decisión que fue clave para su carrera pues fue esa la vitrina para Atlético Nacional y luego la elección como mejor jugador de América como campeón de la Copa Libertadores en 2016.