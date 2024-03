Miguel Borja, imparable: vea su doblete ante Independiente Rivadavia

Miguel Ángel Borja está en un increíble dulce en la Liga Argentina. El delantero colombiano anotó doblete contra Independiente Rivadavia este miércoles y ya lleva nueve goles en el presente torneo con River Plate.



El atacante pasado el minuto 22 recibió un gran tiro de esquina de Claudio Echeverri y allí el delantero se levantó y sacó un remate certero para vencer al arquero Gonzalo Marinelli.



Luego, al 32', Borja recibió por derecha y en el área se dio la vuelta y sacó un remate de derecha que pegó en un rival y descolocó al arquero rival.

De esta manera, Borja sigue con su racha goleadora y en los últimos juegos solo ante Boca Juniors y Banfield no había anotado tantos.



Recordemos que durante esas semanas que no hizo goles, el ‘Colibri’ tuvo molestias musculares.



Vea el doblete de Miguel Borja en River vs. Independiente Rivadavia

River imponía condiciones y era superior a Independiente Rivadavia. El 1-0 es merecido ¿El autor del gol? Miguel Borja 🇨🇴, por supuesto. pic.twitter.com/1jx03Y5eS7 — VarskySports (@VarskySports) March 7, 2024