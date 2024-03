Carlo Ancelotti, decepcionado con lo hecho por R. Madrid ante Leipzig

Real Madrid casi no puede con Leizpig en su serie de octavos de final de la Champions League. El equipo alemán dio batalla en el estadio Santiago Bernabéu y en ciertos pasajes del juego fue muy superior al cuadro blanco que finalmente se quedó con el global por 2-1.



Esto ha hecho que Carlo Ancelotti terminara bastante decepcionado con el rendimiento de su equipo.



“El partido ha sido malo. Mal jugado. Con poca intensidad, con poca preocupación. El aspecto psicológico ha condicionado mucho. Jugamos contra un rival que tiene calidad y sin nada que perder. Y nosotros jugamos con el freno desde el principio. Hemos sufrido, pero lo importante era estar en cuartos”, dijo de entrada.

Sobre el planteamiento del duelo y los cambios al descanso mencionó: “Sí, la idea era presionar más. Con medios de energía. Y la realidad es que han jugado muy frenados. Hemos jugado con bloque bajo, muy lentos, con poca verticalidad. Mucho pase lateral. No fue la mejor noche. Tenemos que entonar el ‘mea culpa’. A veces puede pasar en Champions. Ocurrió contra el Chelsea en casa en 2022. Nunca estuvimos cerca de caer eliminados”.



Por su parte, el italiano aseguró que se evaluará este juego para próximos encuentros: “El aspecto mental ha sido importante. El Leipzig lo ha intentado todo, es un buen equipo. Tenemos que evaluar con calma lo que ha pasado. En este punto de la temporada tenemos siete puntos de ventaja en Liga y estamos en cuartos. Hay que ser autocríticos, pero no demasiado”.



Finalmente, aseguró que no tomará medidas contra la fiscalía española que pidió cárcel al entrenador por presuntamente haber defraudado a Hacienda más de un millón de euros.



“Ninguna medida. Es una historia antigua, de 2015. La Fiscalía piensa que yo era residente y yo no. El dinero ya está en la Fiscalía. Ahora está el abogado buscando una solución. Estoy convencido de que soy inocente porque no era residente en 2015 y ellos sí lo piensan. A ver qué dice el juez”, concluyó.