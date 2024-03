Aún no convence: en Brasil le dieron con todo a James Rodríguez

Sao Paulo tuvo uno de sus partidos más complicados de la temporada 2024, luego de que en la última fecha del Campeonato Paulista el equipo ganara 3-2 sobre la hora a Ituano y lograra su clasificación a cuartos de final.





El equipo en general no fue bien librado pese a la victoria y el técnico Thiago Carpini también fue criticado por haber sufrido de más en ese juego que casi les cuesta la eliminación.



De hecho, James Rodríguez también fue uno de los señalados y aunque apenas jugó los últimos 30 minutos, el colombiano no pudo brillar, aunque intentó aportar y hasta sufrió una dura patada, pero eso no valió para la prensa brasileña que lo calificó con una baja nota.



El medio brasileño ‘Globo Esporte’ mencionó que James “entró en el segundo tiempo, encontró un campo pesado y no mucho espacio para jugar, pero no logró destacar”, dejándole junto a su rendimiento una calificación de 5.0, una de las más bajas del equipo.





Por ahora, James deberá seguir mejorando y terminar de convencer, aunque desde que regresó a las órdenes de Carpini ha tenido oportunidad de jugar tres partidos en los que acumula 65 minutos disputados.



El próximo partido del Sao Paulo será por la ida de los cuartos de final del Paulista, el próximo domingo 17 de marzo contra Novorizontino.