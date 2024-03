¿Piden actualidad? Así están los delanteros 'convocables' a Selección

Se aproxima la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra España (22 de marzo) y Rumania (26) y la discusión es la de siempre: ¿deben los delanteros convocados estar en un momento deportivo pleno, con buen promedio de gol y minutos en las piernas, o basta con un buen pasado vestido de amarillo, sin que pese tanto la actualidad?

Todo depende. Para Lorenzo pesa y mucho la historia de un jugador y el rodaje que ha tenido con otros habituales convocados, pero a veces también la defensa de algunos que son su debilidad se hace difícil y tiene que ceder al buen momento de otros a quienes ha desconocido.



¿Qué hará esta vez, en una gira europea en la que no está dispuesto a arriesgar su invicto? Hay que prepararse para una sorpresa. Pero, si se atuviera solo a la data y al rendimiento crudo de los número 9 disponibles, tendría que ceder a algunos que no ha mirado antes y desconocer a algunos de sus favoritos.



Así llegan todos los que sueñan con ver sus nombres en la próxima lista:



Muchos querrían olvidarse de él pero inevitablemente se enteran de su gran rendimiento en Torino de Italia, nada menos. Duván Zapata (32 años) suma 28 partidos de titular, con 9 goles, 3 asistencias, un promedio de calificación de 7,1, 188 minutos para gol pero una puntería de 41 por ciento y solo 46 por ciento de duelos ganados.



Distinta exigencia tienen otros como Diber Cambindo (28) en Necaxa de México, con los mismos 9 goles y 3 asistencias pero 146 minutos para gol (menos que Duván. Eso sí, en puntería está lejos del veterano Zapata pues tiene 30 por ciento de puntería y solo gana 31 por ciento de los duelos.



Para los de Rusia la situación es distinta pues si bien han tenido una destacada temporada, en este momento apenas están retomando la competencia, interrumpida por el crudo invierno. En total, Mauricio Casierra (26) llega a un posible llamado con 14 partidos (18 de titular), 16 goles y 4 asistencias, una nota promedio de 7,3 y solo 88 minutos para gol, además de 86 por ciento de pases precisos en Zenit, pero con solo 39 por ciento de duelos ganados y 45 por ciento de puntería.



Jhon Córdoba (30), entre tanto, suma en Krasnodar 21 juegos (17 de titular), con 11 goles anotados, 2 asistencias y 6,8 de calificación, números que contrastan con el 33 por ciento de puntería y solo 42 por ciento de duelos ganados.

Rendimiento delanteros colombianos Foto: Sofascore para Futbolred

Y aquí empiezan las polémicas: ¿pesa la actualidad no el pasado, la huella de la Selección Colombia cuando viene una convocatoria de Lorenzo?

​

Si fuera por furiosa actualidad, Miguel Borja levanta la mano por una indulgencia y la oportunidad de vestirse de nuevo de amarillo. El hombre de River Plate (31) ha jugado en 2024 10 partidos, con 11 goles, 1 asistencia, apenas 75 minutos para gol, una puntería superior a la de todos los convocables de 58 por ciento y la máxima puntuación, de 7,6 en promedio. El único lunar sería el 45 por ciento de duelos ganados pero en realidad, pero, si fuera por números, sería el cordobés el de mejor momento para ser convocado.

​

Junto a él, Juan Camilo 'Cucho' Hernández (24), arranca la MLS con 4 partidos jugados y 2 goles, solo 12 tiros para gol Columbus Crew y una calificación promedio de 7,3. Su único número bajito es el 38 por ciento de puntería. Eso sí, ha podido aprovechar los últimos llamados de Lorenzo, incluyendo el del amistoso contra Estados Unidos, y es muy probable que siga en el radar.



Después, el rasgo común es la inactividad: Rafael Santos Borré (28) llega con apenas minutos entre Eintracht Frankfurt y Werder Bremen y aterrizando en Internacional de Brasil al que llega consciente de su apremiante necesidad de recuperar competencia y confianza. Suma 4 goles en toda la temporada, necesita 253 minutos para marcar gol, apenas llega a 37 por ciento de duelos ganados y su calificación es de 6,8 pero sin muchos minutos en cancha.

​

Por el mismo camino va Falcao (38), quien en sus 20 partidos jugados solo fue titular una vez. Comparado con Borré y sus 4 tantos, se puede decir que lo supera por 1 asistencia. Su puntería es del 50 por ciento y la precisión de su pase es del 83 por ciento, pero juega tan poco que esos números no revelan su verdadero momento. Lo bueno en su caso es que está sano. Lo malo que sigue sin hacer los méritos suficientes para que Lorenzo lo pueda defender, aunque también hay que decir que su influencia en el equipo es total y no sería descabellado que volviera para los amistosos, si es que el DT quiere ver, de primera mano, cómo está.