¡Casi saca la tablet! Durísima crítica de Vélez contra el arbitraje

La Selección Colombia aguantó hasta donde pudo frente a Brasil y terminó cayendo por la mínima diferencia en el Neo Química Arena de São Paulo. A pesar de la superioridad local, el árbitro central, Roberto Tobar, recibió un sinfín de críticas por su penoso actuar.



Justamente sobre lo anterior, Carlos Antonio Vélez apuntó duramente contra el encargado de impartir justicia y sembró un manto de duda sobre Conmebol por la elección del chileno.

En el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, el periodista calificó a Tobar de “perverso”, algo que, en su opinión, le gusta a los brasileños porque son beneficiados. Así mismo recordó que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no debió permitir la asignación del juez por conflicto de intereses.



“El arbitraje, perverso. Voy a sacar la tablet. Es de esos arbitrajes lamentable, de esos que le gustan a Brasil. Se acuerdan que Pitana fue la vez pasada y les dio una mano, pues este (Tobar) hizo cualquier cosa”, indicó.



Y dio paso a enumerar los errores del referí: “Se dejó manosear de Neymar, hasta lo cabeceó. Lo agarraban, lo sobaban, lo empujaban... Neymar en el momento de la tarjeta amarilla le dijo lo que quiso, le manejó las tarjetas, las faltas no fueron medidas con el mismo rasero”.



Precisamente la jugada que generó indignación ocurrió a los 8 minutos, cuando el astro del PSG, molesto por las entradas de la defensa cafetera, careó al árbitro e incluso lo pecheó. Situación a la que el afectado hizo caso omiso, ni amarilla le mostró.



En este orden de ideas, Vélez advirtió sobre el beneficio que tuvo Chile, que le ganó a Paraguy en Asunción, con la derrota de la Selección.



“Dejo constancia que el señor Tobar es árbitro chileno y que Chile está peleando con nosotros un puesto. Eso no se puede permitir. Ya habíamos advertido que no se podía permitir, por parte de la Federación, que nombraran ese tipo de árbitros que no son neutrales. Hoy fue vergonzosa la actuación del señor Tobar”, sentenció.



Con la derrota en territorio brasileño, Colombia es parcialmente quinta con 16 unidades. Mismo puntaje que Chile (está arriba por diferencia de gol) y Uruguay (tiene un partido pendiente).