Así marcha la Eliminatoria a Catar 2022: vea posiciones en fecha 13

La fecha 13 de las Eliminatorias empezará este jueves 11 de noviembre y culminará el viernes 12. Argentina buscará acercarse cada vez más a su cupo, Ecuador y Colombia, a mantener la ventaja, Uruguay a no perderles la pista ni ceder terreno ante Chile, Bolivia y Paraguay, que aún sueñan con Catar 2022.

Eliminatorias Conmebol Catar 2022



Partidos de la fecha 13



Ecuador vs Venezuela - en juego.

Paraguay vs Chile - 6 p.m.

Brasil vs Colombia - 7:30 p.m.

Perú vs Bolivia - 9 p.m.



Uruguay vs Argentina - 6 p.m. (12 de noviembre).



Tabla de posiciones en la fecha 13



1. Brasil 31 pts / (+22)

2. Argentina 25 pts / (+13)

​3. Ecuador 17 pts / (+7)

​4. Colombia 16 pts / (0)

5. Uruguay 16 pts / (-3)

6. Chile 13 pts / (0)

7. Bolivia 12 pts / (-8)

8. Paraguay 12 pts / (-8)

9. Perú 11 pts / (-9)

10. Venezuela 7 pts / (-14)