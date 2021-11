Un pestañeo en defensa y Brasil castigó: así fue el esquema de Rueda

La Selección Colombia trazó un plan casi perfecto para sumar en Brasil, este jueves por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, un error tiró al traste el planteamiento de Reinaldo Rueda, y la Selección perdió 1-0 (gol de Lucas Paquetá) en las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.



La Tricolor tuvo una línea de cuatro defensores y tres volantes de marca por delante. La idea siempre fueron las coberturas por las bandas, el despliegue físico para no ser sorprendido por las figuras brasileñas, y mantener el cero en arco propio para poder buscar un tanto que firmara la gesta.



Colombia resistió y lo hizo con personalidad ante los brasileños; no así con el arbitraje del chileno Roberto Tobar, que se dejó irrespetar de Neymar y los locales le manejaron el partido. No hubo reacción de los jugadores para reclamarle al juez.



Sin embargo, Colombia controló en gran parte del juego a los brasileños. Supo contener a los más talentosos, además en el mediocampo bloquearon la salida del local.



En la segunda parte, Brasil intensificó su ataque por las bandas y complicó a Colombia. Además, se pecó de salir jugando con balones cortos y así llegó el gol de la derrota.



A los 72’, William Tesillo jugó largo y sin dirección; el balón cayó en mediocampo y no encontró a ningún colombiano; hubo pasividad en marca, nadie buscó cortar la pelota y en ese pestañeo, Brasil encontró un par de pases rápidos y certeros para el 1-0.