¿Vainazo a James? Vélez apuntó contra las ‘figuritas de Panini’

La Selección Colombia finalizó la Copa América 2021 en la tercera casilla, tras vencer agónicamente 3-2 a Perú. Resultado importante para el naciente proceso Reinaldo Rueda.



Una vez culminado el partido en Brasília, el periodismo cafetero analizó al detalle lo acontecido. Carlos Antonio Vélez, en el programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports, rescató lo hecho hasta el momento por el seleccionador nacional y dejó un dardo para “las figuritas de Panini”

“Reinaldo (Rueda) ya tiene un podio con selección absoluta y un podio con sub20... En términos generales, lo de Colombia, con muchas zonas grises todavía, ha sido bueno. Lo mejor, la explosión de Díaz porque los goles deben ser metidos en contexto”, analizó Vélez



Así las cosas, el balance del seleccionador, a lo largo de un mes concentrado por Eliminatorias y Copa, es rescatable a nivel resultados y la búsqueda del once tipo para los duelos cruciales que se avecinan.



Por otro lado, destacó los goles de Luis Díaz por la calidad del rival y las instancias en las que lo hizo: “Le marcó a Brasil , a Argentina y ahora a Perú dos goles que le permiten a Colombia tener una medalla de bronce. Esos cuatro goles valen más que 40 que haya anotado cualquier otro jugador y que no le han dado a Colombia algo”.



Por último, y a modo de vainazo, el periodista aprovechó para hacer una reflexión respecto a los jugadores que no están comprometidos con la Tricolor. “Empecemos por decir que lo bueno de esto es que la actitud existe, cosa que costaba mucho con las figuritas de Panini”, apuntó.... ¿Dardo para James Rodríguez?