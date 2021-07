¡Felices Díaz! Colombia es tercero de Copa América gracias a su faena

¡Felices Díaz! ¡Felices noches! ¡Felices sensaciones para todo lo que viene! Díaz, Luis Díaz, fue el hombre de la noche y de la COpa América 2021, en la que Luis Fernando se consagró como figurón.

Colombia acabó tercero del torneo gracias al talento del guajiro, que fue vital para la victoria 3-1 contra una combativa Perú, a la que le faltó tiempo y un genio de la lámpara como ese del que hoy solo puede presumir Reinaldo Rueda.



Pintaba bien la noche para un Tesillo decidido a sacudirse la crítica por su falta de proyección ofensiva: las dos veces que salió Colombia en los primeros 15 minutos fue por su zona, una vez asociándose con Barrios, quien provocaba un tiro de esquina, y otra más con un buen centro que no tuvo destinatario a los 11 de juego.



Se iba por lesión Renato Tapia y de inmediato, a los 24, ingresaba Cartagena. Y daba la casualidad que en Colombia, en la jugada siguiente, se tiraba al suelo otro volante de marca, Wilmar Barrios, lo que generaba una gran preocupación en Rueda.



Y a todo esto, a los 27, sucedía la primera llegada real al arco, una pared entre Cueva y Lapadula y este último se lo perdió solo, cuando Vargas parecía vencido. Colombia demoraría hasta los 32 para el primer remate a manos de Gallese de, quién si no, Luis Díaz, apareciendo por sorpresa por la banda derecha.



Despertaba el ataque nacional con medina por derecha en una prometedora asociación con Cardona que no pasó de ahí, de nuevo Tesillo metía un gran centro a los 40 sin destinatario y en cambio Peña cenaba temprano en Brasilia después de un jugadón individual que era un golazo... tremenda gentileza peruana, que no necesariamente iba a mantenerse pues a los 45+1 -con una alta dosis de justicia- salían Cueva y por la banda Yotún para que este último fusilara a Vargas, ante el lentísimo regreso del rival, y dejara la cuenta 1-0 justo antes del descanso.



Chará reemplazaba a un improductivo Cardona para el complemento y Colombia encontraba el empate en un error del rival: se abrió la barrera en el tiro libre que generó Medina y midió perfecto Cuadrado el remate al palo de Gallese.

Y a los 51 estuvo a punto Díaz de hacer otro de sus golazos, la volea que de puro reflejo salvó al arquero y por muy poquito se apunta los tres mejores goles de la Copa el guajiro. Dígalo con confianza: ¡en un crack!



Y muy cerquita le quedaba Lapadula con otro espectacular remate cruzado que se estrelló en el travesaño a los 57.

Pero estaba Díaz y tenía ganas de bailecito (¡a quien corresponda!) y Vargas lo sabía: espectacular fue su saque directo al guajiro, a pura potencia aguantó la marca y golazo, otro más a su colección, para la remontada de Colombia. Parcialmente.



Porque también la zaga nacional iba a tener su lunar, un mal trabajo de marcas individuales, con Barrios soltando al peligroso Lapadula en el tiro de esquina y de cabeza definía el 9 abajo para el 2-2.



Ahí no más estaba el tercer puesto de Colombia y parecía que llegarían los penaltis otra vez pero Díaz no se lo iba a permitir: a los 90+2 metió un riflazo arriba, potente, inatajable, fenomenal, el mejor de Colombia y top3 de la Copa América y un torneo para la consagración. ¡Gracias Díaz por evitarnos otra angustia! ¡Gracias por un torneo DE LEYENDA!