¿Lo escuchará Rueda? 'Bolillo' pide a James en la Selección Colombia

El regreso de James Rodríguez a la Selección Colombia es una incógnita, luego de que el volante creativo manifestara que no sabe si volverá a vestir la camiseta amarilla tras no ser convocado a los partidos de Eliminatorias y Copa América. 'Prefiero no hablar del tema', dijo recientemente el cucuteño en una transmisión en Twitch.

Para Hernán Darío Gómez, técnico de Independiente Medellín, James y Reinaldo Rueda tendrán que hablar en algún momento, pues cree que el jugador del Everton es necesario para que la Tricolor cumpla el objetivo del ir al Mundial de Catar 2022.



"James es un jugador que a todo el mundo le hace falta, James y Reinaldo van a hablar, van a estar juntos porque hay que ir al mundial", dijo el experimentado técnico en un diálogo con Win Sports.



Para 'Bolillo', James 'tiene un zurda excepcional', lo que lo hace un jugador diferente y determinante para la Selección Colombia.



"Si vemos las estadísticas de él en Real Madrid, está por encima de muchas figuras del mundo, James es un jugador que puede entrar al equipo en cualquier momento, siempre va a generar preocupación para el rival y bien para el equipo propio, puede entrar 10 minutos y tiene opción de gol o pase gol", precisó.



Por último, Gómez elogió lo hecho por Reinaldo Rueda en el combinado nacional, destacando el orden y la fortaleza del equipo en partidos clave.



"Reinaldo demostró que conoce el FPC, nos hizo un equipo fuerte, en el que todos corrieron, fueron solidarios, me encantaron los partidos frente a Argentina y Uruguay y Perú, en los que mostró el bloque, a todos trabajando, una lucha y unión, con una individualidad que nos saca adelante", finalizó.