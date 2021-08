James y Mina al desnudo: preguntas calientes, hinchas del FPC y retiro

Se ha vuelto una costumbre ver a James Rodríguez en Twitch hablando sobre su vida y presente deportivo. En esta ocasión, su transmisión en vivo tuvo un invitado especial, Yerry Mina; compañero de equipo en Everton y Selección Colombia.

En el diálogo que tuvo más de 7.000 personas conectadas, James y Mina tocaron temas de actualidad como la continuidad del creativo en Everton, situación que tiene en vilo a los fanáticos del elenco toffee ante una posible salida del volante cucuteño. De hecho, sin desconocer la realidad, Mina le pidió a James continuar en Inglaterra, pues confía en que ambos pueden hacer historia en el cuadro de Merseyside.

El presente en Everton no fue el único tema de conversación en la transmisión que duró un poco más de dos horas, pues tanto James como Yerry respondieron las preguntas de los aficionados sobre otros asuntos como el FPC, retiro del fútbol profesional, entre otros.



Everton



"Motivado porque se vienen nuevos desafíos, nuevas metas, trabajando y esperando que esta temporada sea llena éxitos y de victoria y que podamos clasificar a Champions o Europa League... He hablado muy poco con el profe (Rafa Benítez), espero tener una buena relación y cumplir los objetivos que tiene el club", dijo Mina en su intervención.



Hinchas del FPC



Consolidados en Europa, hablar del FPC no es un tema tan fácil para los colombianos en el exterior, sobre todo cuando la pregunta es directa: ¿de qué equipo es hincha?.



Para Yerry Mina fue difícil responder, pues aseguró que antes era hincha del Deportivo Cali, explicando sus razones, pero que ahora le hace fuerza a 'todos los equipos del Valle'. ¿Se inclinó por el América de Cali?



"Era hincha del Deportivo Cali, yo me fui a probar allá y ni siquiera me vieron, me dejaron por allá tirado. Después fui al América y ahí si me dejaron... allá no volví porque no tenía para los pasajes y mamá me dijo que tenía que seguir con el estudio. Ahora le hago la fuerza al Cali porque mi hermano está allá, yo le dije que fuera allá, pero sin decir que era mi hermano. Yo les hago fuerza a los equipos del Valle -América de Cali le dijo James entre risas; Yerry no lo negó-".



Por su parte, James no entró en el tema, pues en transmisiones anteriores dijo que sentía un gran aprecio por Deportes Tolima y Envigado, y por otro club que no revelará el nombre.



Retiro



No es la primera vez que James Rodríguez habla de su retiro del fútbol profesional, el volante dejó claro que quiere jugar 'cuatro o cinco años más', pero que no se atreve a decir un club o una Liga, porque considera que 'el fútbol da muchas vueltas'.



"No quiero jugar hasta muy mayor. El club, no sé. El fútbol cambia mucho. En 4-5 años (posible retiro). Estoy jugando desde los 14 años".



Mina siguió por la misma línea de James al no revelar un club para retirarse, pero sí dejó ver su agrado por la MLS y la Liga de Colombia para ponerle fin a su carrera.



"La verdad me gustaría estar un tiempo en USA. También en Colombia. USA o Colombia", precisó.



Selección Colombia



Sobre la Tricolor, Mina indicó: "Tenemos que prepararnos bien para estar en la Selección y después aportar ese granito de arena para estar en otro mundial... nos falta ganar algo. (Copa América) Yo estoy muy orgulloso de mis compañeros. Hizo falta James y Falca. Nosotros somos una gran selección, hemos venido creciendo. Ya nos miran diferente. Así las cosas no salgan bien, nosotros vamos a dejar todo sobre el terreno de juego", dijo



James, quien ha puesto en duda su regreso a la Selección, afirmó: 'Tenemos mucho talento para estar en el Mundial, tenemos que estar cada cuatro años en la Copa del Mundo y competir".

Preguntas calientes



Durante la transmisión hubo un espacio para 'preguntas calientes' dirigidas a Mina por parte de James Rodríguez. El volante puso contra las cuerdas al central. Esto fue lo que respondió.



Mejor defensa de la historia de la Selección Colombia: Cristian Zapata.



Gol en la final de Copa América o final de Champions League: "Yo quiero ganar algo con la Selección. Gol en la Copa América.. La Champions después (entre risas)".



Sueño con la Selección: "Ganar un título. Es algo que hemos venido trabajando y hemos estado cerca. Quiero ganar un título".



Equipo en el que sueña jugar: "Siempre soñé jugar en el Barcelona".



Mejor gol: "El más importante fue contra Inglaterra, pero el más lindo fue el que le hice a Uruguay en Barranquilla, que íbamos perdiendo. El que sentí más fue contra Polonia en el Mundial (asistencia de James), porque no venía jugando en Barcelona, era un momento difícil".