El pedido especial de Yerry Mina a James en Everton: ¿lo aceptará?

Yerry Mina y James Rodríguez sostuvieron una charla muy amena en la plataforma Twitch, en la que se refirieron a su presente en Everton, equipo en el cual comparten desde el 2020.

Para la nueva temporada con los toffees, la presencia de James es incierta, pues, con la salida de Carlo Ancelotti y la llegada de Rafa Benítez, en Europa crece el rumor de un posible cambio de equipo para el volante cucuteño. Italia, Francia y España, son posibles destinos para el creativo.



De hecho, el mismo James ha mencionado que no sabe en qué equipo estará para la campaña 21/22 a pesar de que se encuentra disputando la pretemporada con Everton, por lo que su futuro, a pocos días para que inicie la Premier League, es una completa incertidumbre.



Justamente, en el diálogo en Twitch, Yerry le pidió a James, frente a los más de 7.000 espectadores, que se quede en elenco de Merseyside para 'hacer historia'.



"Yo quiero que te quedes aquí (Everton), vamos a hacer historia aquí y en la Selección. Vamos con toda", dijo el defensor.



James, sin dar muchas pistas sobre su futuro, aseguró que se está entrenando bien con Everton, que se siente bien físicamente, y sin responder por cómo ve el debut en Premier frente al Southampton, dejó claro que el fútbol da muchas vueltas y aún no sabe en dónde va continuar su carrera.



"Estamos en un club que no es el mejor, pero se le puede competir a cualquiera... El fútbol cambia mucho, mira a Messi, ahora está en PSG. Físicamente estoy bien, desde hace meses no me sentía así. Hacer una buena temporada ya sea aquí o en donde sea, el fútbol da muchas vueltas", explicó.