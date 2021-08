Pinto habla de Selección: morfociclo, Rueda, Eliminatoria y ¡James!

En menos de un mes la Selección Colombia estará jugando la triple fecha de las Eliminatorias Conmebol a Catar 2022.



Bolivia será el primer reto en la altura de La Paz, el jueves 2 de septiembre; luego, el domingo 5, la Selección visitará a Paraguay; mientras que el jueves 9, Colombia recibirá a Chile. Partidos decisivos para seguir enderezando el camino al Mundial.



Jorge Luis Pinto es el hombre indicado para hablar de lo que viene para la Selección. Conoce a Reinaldo Rueda, el actual entrenador; sabe lo que es jugar Eliminatoria; tiene experiencia mundialista; es un estudioso de la parte física y táctica; además, no tiene pelos en la lengua para decir lo que siente.

Al pan, pan, y al vino, vino. Así es el santandereano, de68 años. Por eso, FUTBOLRED consultó cómo ve a la Selección, el morfociclo con jugadores locales, la situación de James Rodríguez y otros temas.



“La altura no es un mito, es una realidad fisiológica que hay que respetar. Reinaldo Rueda diseñó su morfociclo de buena manera. La idea es adaptar jugadores a la altura, aunque no sé cómo será la estrategia que usará en La Paz. Tácticamente es importante entregarles esa información también. Pero veo muy bien que Reinaldo se anticipe a cada detalle”, aseguró Pinto sobre el trabajo que se está realizando en Bogotá esta semana.



¿Usted se arriesgaría a llevar a ese partido con Bolivia a jugadores del medio local, muchos sin experiencia en Selección?



“Hay que ver. Puede llevar equipo mixto, con algunos jugadores de este morfociclo; o tener una base de jugadores que conocen la altura y sumarle estelares que juegan en México, por ejemplo. Pero no le vea el miedo a poner jugadores sin experiencia en Eliminatorias; recuerde que yo puse a Carlos Sánchez y a Walter Moreno a jugar contra Brasil y Argentina; debutaron conmigo en la Eliminatoria, y se destacaron”, recordó el entrenador colombiano.



El profesor Pinto ve con ilusión lo que puede venir para Colombia este semestre en las Eliminatorias, pues Rueda “ya tiene una base valorada. Ganó muchas cosas en la Copa América. Despejó dudas, como Luis Díaz, Wilmar Barrios, los jugadores para la banda derecha… la verdad es que estabilizó esas dudas y potenció un grupo”.



Y aunque el gran talón de Aquiles sigue siendo la posición de lateral izquierdo, para Pinto no es grave el problema. “Desafortunadamente no es fácil conseguir jugadores para ese puesto. Pero históricamente ha sucedido: Francia, Brasil o Argentina han sufrido y pusieron jugadores de perfil derecho en su momento. Hay que seguir trabajando en la búsqueda y consolidación de esos jugadores que hoy no están, pero Reinaldo sabe trabajar eso”.



Luego de la Copa América surge la duda si Reinaldo Rueda llamará a jugadores que son habituales ‘10’, pues no los necesitó en su esquema. “Ya el puesto de diez no es el mismo y no sé si en el fútbol moderno sea necesario. Yo respeto el trabajo de Rueda y no pienso entrometerme o decir algo que atente contra su buen trabajo. Veremos a quién llama”, comentó Pinto.



Además que en esa posición, hay jugadores que no la pasan bien.



“Edwin Cardona trabaja bien en Selección, al margen de lo que pueda estar pasando en su club. Habrá que ver cómo evoluciona el jugador en su equipo (Boca Juniors), porque tiene que demostrar esa personalidad para seguir vigente y a la vista del seleccionador”.



Sobre James Rodríguez, Jorge Luis Pinto comentó que “históricamente a nadie le han rogado para que juegue en la Selección. Que venga cuando esté preparado y se adapte a las exigencias. James tendrá sus motivos, yo solo espero que dialoguen (jugador y técnico) y se comprometan. La Selección es un honor para cualquiera, no importa la edad, el momento de la carrera, por más logros que se tengan. Lothar Matthäus o Miroslav Klose, con más de 34-35 años, se ‘mataban’ por estar representando a su selección”.



Finalmente, Pinto aseguró que la triple fecha de Eliminatorias será atípica y por eso espera una convocatoria nutrida de jugadores, pues la exigencia en una semana será muy fuerte.



“Habrá riesgo de competencia corta, hay que tener nómina muy amplia, porque en 72 horas no hay tiempo adecuado de recuperación. Sé que Reinaldo está haciendo y hará un gran trabajo para afrontar estos retos”, puntualizó.