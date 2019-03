Lesiones, y tripleta entre convocados a Selección Colombia

Una tripleta de James contrasta con las lesiones de Ospina y Quintero que los tienen en duda. Ya se había caído de la lista Santiago Arias.

Así les fue a los convocados por Carlos Queiroz.



David Ospina (Napoli - Italia)

Jugó 41 minutos en el triunfo 4-2 de Nápoles contra Udinese. Sufrió un duro golpe al minuto 8 y al 40 sufrió un desmayo. Salió por lesión, pasó la noche en observación y su equipo descartó que pueda viajar a Tokio por lo que fue desafectado de la Selección.



Camilo Vargas (Deportivo Cali)

Titular en la derrota 0-1 contra América en el clásico vallecaucano. Cumplió cuando fue exigido, sufrió un autogol. Salió en motocicleta de la Policía para tomar el vuelo a Tokio.



Iván Arboleda (Banfield - Argentina)

Fue titular pero no tuvo una noche afortunada en la derrota 3-2 contra Defensa y Justicia en Superliga de Argentina.



Santiago Arias (Atlético de Madrid - España)

Sufrió lesión en Champions contra Juventus y fue desafectado de la Selección Colombia. Ausente en última derrota 2-o contra Athletic de visitante. Lo reemplazará Luis Manuel Orejuela (Cruzeiro).



Helibelton Palacios (Atlético Nacional)

Fue titular y cumplió en el clásico contra Medellín que terminó 2-2. Un remate suyo provocó el rebote para el gol de Ceppelini.



Yerry Mina (Everton - Inglaterra)

Volvió a ser titular en Everton en difícil duelo contra Chelsea. Se vio físicamente bien, cumplió su tarea en la victoria 2-0 y hasta dejó su talento para el baile en evidencia.



Dávinson Sánchez (Tottenham Hotspur - Inglaterra)

El colombiano debía enfrentar al Crystal Palace pero el partido fue pospuesto.



Jeison Murillo (Barcelona - España)

De nuevo, no entró en la convocatoria para el partido contra Betis, que ganó Barcelona 1-4.



William Tesillo (León - México)

El defensa colombiano jugó como lateral izquierdo y tuvo un buen desempeño en la victoria de León sobre Veracruz.



Cristian Borja (Sporting Lisboa - Portugal)

Jugó 57 minutos en el triunfo 1-0 de Sporting contra Santa Clara.



Déiver Machado (Atlético Nacional)

Fue titular y jugó los 90 minutos en el empate 2-2 de Nacional contra Medellín. Recibió tarjeta amarilla.



Wilmar Barrios (Zenit - Rusia)

Fue titular y marcó gol (minuto 27) en el empate 1-1 en casa del Spartak de Moscú. Recibió tarjeta amarilla.



Gustavo Cuellar (Flamengo - Brasil)

Jugó su último partido el 14 de marzo pasado contra Liga de Quito por Copa Libertadores (triunfo 3-1). Podría salir en verano de Brasil para ir a la MLS.



Mateus Uribe (América - México)

Fue titular y jugó los 90 minutos, con buen rendimiento, en el triunfo de América 0-2 contra Guadalajara.



Jefferson Lerma (Bournemouth - Inglaterra)

Fue titular y jugó los 90 minutos en el empate 2-2 contra Newcastle por la Premier League. Recibió tarjeta amarilla.



James Rodríguez (Bayern Múnich - Alemania)

No podría llegar mejor: anotó triplete en el triunfo 6-0 de Bayern contra Mainz por la Bundesliga. Fue el mejor de la cancha.



Juan Fernando Quintero (River Plate - Argentina)

Salió lesionado al minuto 58 en el triunfo 3-0 de River contra Independiente y no podrá estar en estos partidos porque fue desafectado de la convocatoria.



Luis Díaz (Junior)

El atacante no estuvo en el partido.



Sebastián Villa (Boca Juniors - Argentina)

El colombiano estuvo 81 minutos en el campo de juego e hizo una asistencia para el primer gol de la victoria 1-4 del xeneize sobre San Martín de Tucumán.



Alfredo Morelos (Rangers - Escocia)

Fue titular y marcó el gol del empate 1-1 del Rangers contra Kilmarnock en Escocia. Ya suma 29 goles en la temporada.



Falcao García (Mónaco - Francia)

No fue convocado en el triunfo 0-1 del Mónaco contra Lille. Fue sancionado por acumulación de tarjetas amarillas.



Luis Fernando Muriel (Fiorentina - Italia)

Fue titular pero no tuvo una buena jornada en la derrota 2-1 de Fiorentina en casa de Cagliari.



Duván Zapata (Atalanta - Italia)

Fue titular y, aunque no marcó, dio asistencia en el empate 1-1 cotnra Chievo por la Serie A.