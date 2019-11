No paran: el fin de semana para los jugadores de la Selección Colombia

El fútbol en Colombia no tendrá acción en la Liga II-2019, pero en el resto del mundo los jugadores de la Selección Colombia siguen afrontando una dura temporada y este fin de semana llegarán partido muy emocionantes y complicados para ellos.



Mucha atención tendrá que prestar el entrenador de la Tricolor, Carlos Queiroz, del desempeño de los jugadores que ha inscrito en su lista de convocados provisionales para poder publicar la lista definitiva en los días venideros. Fin de semana clave para todos los jugadores que aspiren a un cupo en el equipo nacional.

Arqueros



David Ospina



Roma vs. Napoli

Sábado 2 de noviembre a las 9:00 a.m.

Serie A



Camilo Vargas



Atlas vs. San Luis

Viernes 1 de noviembre a las 10:00 p.m.

Liga MX



Aldair Quintana



No hay fecha en el fútbol profesional colombiano.



Éder Chaux

​

Su equipo ya fue eliminado de la Liga II-2019.

Defensas



Luis Orejuela

​

Cruzeiro vs Bahía

Domingo 3 de noviembre a las 5:00 p.m.

Liga Brasil



Stefan Medina



Monterrey vs. Veracruz

Sábado 2 de noviembre a las 8:06 p.m.

Liga MX



Dávinson Sánchez



Everton vs. Tottenham

Domingo 3 de noviembre a las 11:30 a.m.

Premier League



Óscar Murillo



Necaxa vs. Pachuca

Sábado 2 de noviembre a las 10:05 p.m.

Liga MX



Yerry Mina: está lesionado.



Jhon Lucumí

​

KAS Eupen vs. Genk

Sábado 2 de noviembre a las 12:00 p.m.

Liga de Bélgica



William Tesillo



Cruz Azul vs. León

Jueves 31 de octubre a las 10:00 p.m.

Liga MX



Johan Mojica

​

Extremadura UD vs Girona

Domingo 3 de noviembre a las 6:00 a.m.

Segunda división de España



Santiago Arias



Sevilla vs. Atlético de Madrid

​Sábado 2 de noviembre a las 12:30 p.m.

Liga de España

Mediocampistas



Wílmar Barrios

​

Zenit vs. CSKA Moscow

Viernes 1 de noviembre a las 12:00 p.m.

Liga de Rusia



Juan G. Cuadrado

​

Torino vs. Juventus

Sábado 2 de noviembre a las 2:40 p.m.

Serie A



Jéfferson Lerma

​

Bournemouth vs. Manchester United

Sábado 2 de noviembre a las 7:30 a.m.

Premier League



Mateus Uribe

​

FC Porto vs. Aves

Domingo 3 de noviembre a las 3:00 p.m.

Liga de Portugal



Yairo Moreno

​

Cruz Azul vs. León

Jueves 31 de octubre a las 10:00 p.m.

Liga MX



Andrés Ibargüen

​

América vs. Santos Laguna

Sábado 2 de noviembre a las 8:00 p.m.

Liga MX



James Rodríguez



Real Madrid vs. Real Betis

Sábado 2 de noviembre a las 3:00 p.m.

Liga de España



Juan Fernando Quintero



River Plate vs. Aldosivi

Sábado 2 de noviembre a las 6:00 p.m.

Liga de Argentina



Delanteros



Luis Muriel

​

Atalanta vs. Cagliari

Domingo 3 de noviembre a las 3:00 p.m.

Serie A



Luis Sinisterra



Venlo vs. Feyenoord

Domingo 3 de noviembre a las 8:30 a.m.

Liga de Holanda



Róger Martínez

​

América vs. Santos Laguna

Sábado 2 de noviembre a las 8:00 p.m.

Liga MX



Luis Díaz

​

FC Porto vs. Aves

Domingo 3 de noviembre a las 3:00 p.m.

Liga de Portugal



Duván Zapata: lesionado.



Alfredo Morelos

​

Rangers vs. Hearts

Domingo 3 de noviembre a las 10:00 a.m.

Liga de Escocia



Rafael Santos Borré



River Plate vs. Aldosivi

Sábado 2 de noviembre a las 6:00 p.m.

Liga de Argentina