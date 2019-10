Con toda la cautela: así trabaja en Falcao para volver en Galatasaray

La recuperación de Falcao, a pesar de ser prioritaria para Galatasaray, avanza lento pero seguro.

Según las últimas informaciones oficiales, no hay cambios sustanciales en la molestia que sufre en el talón de Aquiles y que lo tiene fuera de competencia hace ya un mes.



"Ha estado trabajando con un fisioterapeuta, durante una semana no jugará sin estar al 100 por ciento", indicó el equipo, en declaraciones citadas por el sitio Asist Analiz.



Dicho medio asegura, sin embargo, que a esta altura "la incertidumbre sobre Falcao en Galatasaray ha ido creando una incomodidad en el jugador", quien no tiene otra opción que respetar los tiempos de recuperación establecidos por el cuerpo médico, los cuales podrían extenderse alrededor de una semana más.



"Radamel Falcao no ha podido actuar durante cuatro semanas debido al dolor en el tendón de Aquiles y el edema del hueso del tobillo y el tejido blando", añade la fuente.



Falcao se lesionó en el partido de Champions contra PSG (0-1) y no ha estado disponible para el club turco ni para la Selección Colombia, en los recientes compromisos de fecha FIFA.