Doce minutos de James: no estaba para Brasil, ¿estará para Paraguay?

Fueron solo 12 minutos, pero para él seguro significó más que eso: James Rodríguez volvió a la Selección Colombia después de un año de ausencia, marcado por las polémicas, las lesiones, sus propias quejas y, al final, una gran lección de vida aprendida.

El creativo había jugado su último duelo el 17 de noviembre, cuando anotó de penalti el único tanto en el doloroso 6-1 contra Ecuador, en Quito, que le costó la cabeza a Carlos Queiroz. Vendría una combinación de problemas físicos, decisiones de Reinaldo Rueda, malas reacciones del propio jugador y, al fin, todos los ingredientes de un buen drama, hasta la noche de este jueves, cuando el 10 jugó 12 minutos en la derrota 1-0 contra Brasil.



James llegó a los 78 minutos por Muñoz, cuando ya Paquetá había marcado el 1-0 y Rueda quemó las naves, sacando también a Barrios por Muriel. ¡ Por todo o nada!



Parecía una apuesta sensata usarlo solo al final, pues el propio DT reconoció que el zurdo no estaba a tope físicamente, aunque tampoco era para darse el lujo de no tratar de usarlo, al ver el naufragio de la Operación Aguante de Colombia, que estuvo a punto de ser exitosa.



James lució comprometido, aunque un cambio más abajo que los otros 21 en el campo. Se notan no solo los golpes de los que habló Rueda sino la exótica y poco exigente Liga de Catar.



A los 83 se ganó una patada tremenda de Casemiro cuando le intentó un taco hermoso que no llegó a buen puerto y luego siguió mostrándose, buscando el pase, la asociación de la que adoleció el equipo nacional... una vez más.



Le faltó tiempo en cancha pero hay que reconocer que se esforzó. La duda ahora es: ¿será titular contra Paraguay después de no serlo contra Brasil? La necesidad es apremiante a esta altura, más cuando se sumó el cuarto duelo sin marcar y se viene Paraguay, al que hay que ganarle como sea. Quedan cuatro días para apurar la recuperación y ponerse a tope para asumir el rol que le corresponde en Barranquilla. De su magia depende ahora la ilusión del Mundial. ¡No puede fallar!