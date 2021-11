¿Por qué Colombia tomó tan mal los cambios? El 1x1 contra Brasil

Colombia hizo un primer tiempo de ensueño y un segundo de imprecisión contra Brasil. Perdió con justicia, más allá del esfuerzo, que es innegable, pero lo preocupante es que pareció perder el libreto. Falló la ejecución al final, un poco por cansancio, otro por el momento de los cambios del técnico Reinaldo Rueda y el rol de los que llegaron, quienes no estuvieron a la altura de los que salieron. Este es el 1x1 de Colombia contra Brasil:

David Ospina 5

Seguro en las pocas limpias que le crearon en el primer tiempo pero en el gol de Brasil pudo hacer un poco más: le doblaron las manos.



Daniel Muñoz 6

Fenomenal anticipando a Neymar, milagroso al interceptar lo que pudo ser un lujo de centro de Danilo, práctico en la primera etapa. Se cansó y fue sacrificado al final.



Dávinson Sánchez 6

Bien en las coberturas, seguro en el juego aéreo en los primeros 45, haciendo gala de su experiencia. En el segundo tiempo sufrió la pérdida de presión de marca en la mitad.



William Tesillo 5

Trabajo silencioso y práctico en la primera mitad, pero en el segundo también fue víctima de esa ola amarilla que tuvo más caminos para llegar a sus predios.



Johan Mojica 6

Cayó en la trampa de Rapinha y se ganó la amarilla que lo saca del duelo contra Paraguay, que pudo ser la razón para que lo sacaran en el complemento. En el primer tiempo estuvo aplicado y firme en marca.



Jefferson Lerma 7

¡Impecable! Un tapón por derecha que además por poco se anota asistencia a Zapata en el arranque. El único que mantuvo su altísimo nivel en la segunda línea de marca de Colombia.



Wilmar Barrios 6

¡Otro notable! Un remate a puerta, una multiplicación de esfuerzos. No era fácil ser el primer filtro de Neymar y lo hizo bien... pero le sacaron una amarilla. Su único lunar.



Yairo Moreno 6

Gran primer tiempo, preciso en el pase, sólido en la línea de marca. Acabó el juego en el lateral, sin peso en la salida y el promedio bajó.



Juan Guillermo Cuadrado 5

Aguantó como sus compañeros pero un cambio más abajo; cayó en la provocación de Neymar y se ganó una amarilla. Dio un buen pase a Díaz. Acabó físicamente exhausto.



Luis Díaz 6

La única opción clara que tuvo Colombia fue de su cosecha. ¡Era un golazo! Esta vez lució más sacrificado en marca, salió agotado.



Duván Zapata 5

Como siempre, la lucha, el sacrificio y la injusticia de no tener, otra vez, un solo socio que le dejara una pelota limpia. En marca fue el primer filtro y ahí estuvo impecable.



Cuéllar por Mojica 5

Minuto 55

Se perdió toda la presión en la mitad a pesar de que era el que estaba fresco. Un escalón más abajo del resto.



Borja por Zapata 4

Minuto 66

Intrascendente. Ni el compromiso en la marca que sí ofrecía Duván ni las opciones de cara a puerta: una tuvo y la desperdició.



Martínez por Díaz 4

Minuto 66

El delantero llamado a explotar en velocidad para aprovechar el supuesto cansancio del rival no dio resultado. Nunca se sintió en el partido.



Muriel por Barrios 4

Minuto 78

Sin Barrios se perdió la presión en el medio y, aunque llegó con un enganche como James, no se asoció una sola vez en 12 minutos.



Rodríguez por Muñoz 5

Minuto 78

Ya advertía Rueda que James no estaba a tope. Demostró por qué, en términos físicos, no debía ser titular. Entró de emergencia, pero le faltó tiempo.