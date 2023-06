Flick, preocupado por el ánimo de Alemania: ‘Carece de confianza’

Colombia enfrentará este martes 20 de junio a Alemania, en la segunda jornada de la fecha FIFA. Ambas escuadras afinarán sus detalles, para los retos que vienen tanto a nivel de Eliminatorias para Eurocopa, Mundial y Copa América, respectivamente.

Los resultados de los alemanes no han sido los mejores, vienen de caer contra Polonia y son bajos los niveles en el plantel, que desde la eliminación en Catar 2022 no ha levantado el nivel.



En conferencia de prensa, previo al partido contra Colombia, el entrenador de Alemania, Hansi Flick, se refirió a los cambios que puede hacer en el onceno “Todos están a bordo, todos se han entrenado y están jugando, Thiaw lo hizo bien en el último parido, él jugará. Hoy entrenamos con dos equipos y se doblan algunas posiciones.



Mencionó lo importante del juego contra Colombia “Se trata del resultado. Todos están dispuestos a invertir lo que sea. Solo podemos prepararnos bien, los futbolistas tienen que dar el 100% de su rendimiento. No podemos garantizar nada, ni siquiera ganar. Notas que carece de confianza y determinación. Tenemos que volver a poner eso en el campo, ser lo más convincentes posible y definitivamente querer marcar el gol”.